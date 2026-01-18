Dos segundos después de dos semanas y el Dakar siendo Dakar

El Rally Dakar 2026 llegó a su fin, después de dos semanas intensas y vibrantes. Pero ni la mejor planificación hubiera podido anticipar el cierre de película de este sábado, con Luciano Benavides dejando a la Argentina en lo más alto: una definición por dos segundos después de casi 14 días de carrera, miles de kilómetros de arena, piedras, navegación extrema y cuerpos al límite. El tipo de final que no solo hace historia, sino que la reescribe.

En el vivac de Yanbu, mientras los equipos desmontaban carpas y los pilotos ajustaban cascos por última vez, todo parecía encaminado al tercer título de Ricky Brabec. Tenía la ventaja, tenía las bonificaciones, tenía el control. Pero el Dakar, fiel a su ADN, guardaba una escena más. Luciano Benavides, empujando al límite físico y mental , recortó una desventaja de 3’20” y torció la historia en los últimos kilómetros.

“ Dos segundos después de dos semanas es algo realmente increíble . Es un sueño hecho realidad”, dijo el salteño tras bajarse de la moto, todavía incrédulo. No es solo una frase: es la síntesis perfecta de lo que fue este Dakar 2026 , el más ajustado de la historia en motos y uno de los más emocionantes de los últimos años.

Durante gran parte de la última especial, Brabec abrió pista y administró su ventaja apoyado en las bonificaciones. Benavides marcó tiempos competitivos, pero la general seguía favoreciendo al estadounidense . Hasta que el Dakar decidió ser el Dakar .

En apenas 19 kilómetros, todo se dio vuelta. Ni siquiera los 1’22” de bonificación alcanzaron para sostener el liderato. El momento decisivo llegó en los últimos cuatro kilómetros, cuando una confusión en una nota del roadbook desvió a Brabec del rumbo correcto. Mientras tanto, Benavides avanzaba con ritmo demoledor hacia la meta. Dos segundos. Solo dos. La diferencia más corta en la historia del Dakar en motos.

Así, el menor de los Benavides llevó el trofeo a Salta y emuló a su hermano Kevin, ganador en 2021 y 2023, consolidando una dinastía argentina en la categoría reina del rally raid.

Kevin Benavides 2023, Luciano Benavides 2026 Kevin Benavides 2023, Luciano Benavides 2026

El valor detrás del triunfo de Luciano Benavides

La consagración tuvo un valor todavía mayor por todo lo que hubo antes. Benavides llegó al Dakar tras dos meses de rehabilitación intensa para evitar el quirófano luego de una caída en el Rally de Marruecos, donde sufrió lesiones en el hombro y la rodilla. Nada estaba garantizado. Ni siquiera largar.

“Estoy orgulloso de ganar la especial porque no sabía si iba a poder participar” en esta edición del Dakar ni “pelear por la victoria”, había confesado durante la competencia. Y no exageraba. En la Etapa 2, un desperfecto casi lo deja fuera: la cubierta trasera de su KTM se desprendió en los kilómetros finales. “En los últimos cinco o seis kilómetros empecé a sentir cómo la cubierta me empezó a pegar en el tanque y dije ‘ya se explota’. En la última recta le supliqué a Dios. Hoy perdimos un poco de tiempo”, relató.

benavides neumático Luciano Benavides estuvo cerca del abandono tras la rotura del neumático trasero de su KTM. X

Más adelante, otra escena límite: una caída a gran velocidad tras errores de navegación. “No me rompí, pero pensé que mi Dakar había terminado ahí. Por suerte pude reanudar la carrera”, recordó. Cada jornada parecía una prueba distinta. Y cada prueba, una superación.

Dolor, cabeza y una voluntad fuera de escala

Detrás del triunfo hay algo más que velocidad. Hay resistencia mental. Benavides convivió durante toda la carrera con una rodilla lesionada y un hombro inestable. “Este Dakar empezó hace dos meses y medio, cuando me caí en Marruecos. Me rompí el hombro, la rodilla... que la tengo bastante rota y necesito cirugía. Creo que será después del Dakar”, reveló sin rodeos.

Arrastra una lesión en ligamento cruzado y meniscos. Nada de eso lo detuvo. “Me convencí de algo, que tenía que enfocar solamente en mí, en mi cuerpo, en lo que yo podía hacer. Y que este Dakar también era de esa manera. O sea, que solamente podía enfocarme en lo que yo puedo controlar. Ni en los demás, ni en sus tiempos. Es increíble”, explicó.

luciano benavides jueves Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026 en motos. X @redbullARG

Ni siquiera el dolor constante fue excusa. “Sufro mucho, pero lo sabía y lo hace más especial. Me doblé la rodilla de nuevo y se me hincha, pero aguanto y no hay vuelta atrás. Si llegamos hasta aquí, es solo seguir y dar el máximo”, reconoció. Y siguió. Y ganó.

A 40 años de Sabine, el Dakar sigue siendo el Dakar

Este Dakar 2026 no solo fue especial por su definición, sino también por su carga simbólica. Se cumplieron 40 años de la muerte de Thierry Sabine, el creador de la carrera, quien soñó una competencia donde la aventura fuera más importante que el resultado, y donde el desierto no fuera un enemigo sino un protagonista.

Sabine murió el 14 de enero de 1986 en un accidente de helicóptero durante el rally, en medio de una tormenta de arena en Mali. Tenía 36 años. Pero dejó una idea que sigue viva: unir riesgo, épica, humanidad y desafío extremo en una sola prueba.

Thierry Sabine En 1977, Thierry Sabine se perdió en el desierto de Libia durante el rally Abiyán-Niza; tras ser rescatado, decidió mostrar al mundo la magia del desierto. www.dakar.com

Cuatro décadas después, el espíritu sigue intacto. Está en cada error de navegación, en cada piloto que empuja con dolor, en cada mecánico que trabaja de noche, en cada llegada al vivac con barro en la cara y lágrimas en los ojos. Y también en finales como el de Benavides, donde la diferencia entre ganar y perder es más chica que un parpadeo.

Dos segundos que explican por qué el Rally Dakar nunca pierde vigencia

Me tocó cubrir este Dakar 2026 etapa por etapa, historia por historia. Contar victorias, caídas, abandonos, sorpresas. Pero en Yanbu pasó algo más: fue una síntesis perfecta de lo que representa esta carrera desde que Sabine la imaginó.

No fue solo una victoria argentina. Fue una victoria del espíritu del Dakar. Del que resiste. Del que insiste. Del que vuelve después de caerse. Del que llega lesionado y se va campeón. Del que empuja cuando el cuerpo dice basta y la cabeza dice “una más”.

benavides3 Luciano Benavides celebra en la meta de Yanbu tras conquistar el Dakar 2026 en la definición más ajustada de la historia. Instagram @officialw2rc

Luciano Benavides no solo ganó un Dakar. Ganó un lugar en la historia grande del rally raid. Y lo hizo de la forma más dakariana posible: por dos segundos después de dos semanas.

En esta carrera se logró, como decía Sabine, “entusiasmar a quienes se embarcan en la aventura y hacer soñar a quienes no lo hacen”. Este 2026, ese sueño se hizo realidad.