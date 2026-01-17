¡Luciano Benavides conquista el Dakar 2026 en un final histórico!

Cuando todo indicaba que Ricky Brabec tenía el título asegurado, el argentino protagonizó una remontada inolvidable y se quedó con el Rally Dakar 2026.

El Rally Dakar 2026 regaló uno de los cierres más impactantes de su historia en la categoría de motos. Con la general aparentemente definida a favor de Ricky Brabec, líder sólido en la previa de la última etapa, todo parecía encaminado hacia un tercer título del estadounidense.

Sin embargo, el desenlace fue completamente distinto. Luciano Benavides salió decidido a jugar su última carta y logró descontar lo suficiente en la especial final, pese a que Brabec contaba con las bonificaciones por abrir pista. Cada kilómetro recortado alimentó una ilusión que parecía imposible.

La hazaña se consumó en la meta: el argentino se consagró campeón del Dakar 2026 por apenas dos segundos, una diferencia mínima que quedará en los libros del rally raid. El español Tosha Schareina completó el podio general, sumando su segundo top 3 consecutivo tras haber sido segundo en la edición anterior.

LUCIANO BENAVIDES #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/cZBWhqJLFn — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2026 Edgar Canet brilló en la última etapa del Rally Dakar La victoria del día fue para Edgar Canet, una de las grandes promesas del motociclismo español. El piloto de La Garriga animó a Benavides antes de largar y celebró más el título de su compañero en KTM que su propio triunfo parcial. En la llegada, superó al argentino por apenas seis segundos, cerrando una jornada tan emotiva como inolvidable.