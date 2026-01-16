Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 13 (final) y horarios para seguirla en Argentina

El Rally Dakar 2026 llega a su desenlace este sábado 17 de enero con una jornada tradicionalmente corta, simbólica y cargada de emoción. La última etapa suele ser conocida como un "paseo" en términos deportivos, pero también como uno de los días más tensos del año: es cuando se decide oficialmente quién levanta el Touareg.

Aunque los márgenes en la general suelen estar definidos, la experiencia indica que nada está garantizado hasta cruzar la meta final. Un error de navegación, un pinchazo o una falla mecánica pueden cambiar en segundos el destino de casi dos semanas de competencia extrema.

Por eso, la Etapa 13 no solo representa el cierre formal del rally, sino también uno de los momentos más esperados por pilotos, equipos y fanáticos en todo el mundo.

La acción comenzará durante la madrugada del viernes 16 de enero en Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, con los siguientes horarios de largada:

La etapa final se disputa íntegramente en Yanbu y cuenta con 141 kilómetros totales, de los cuales 105 corresponden a la especial cronometrada, mientras que el resto se reparte en enlaces. Aunque es una jornada corta, está diseñada para exigir concentración hasta el último metro.

dakar etapa13 El Rally Dakar 2026 llega a su fin este sábado.

La especial se divide en dos sectores bien diferenciados. En la primera parte, los competidores transitan zonas de montaña y pistas de grava, donde la precisión en las trayectorias es clave y cualquier error puede derivar en un pinchazo que arruine el desenlace.

Tras un enlace, el recorrido se traslada hacia la costa del Mar Rojo para el último tramo cronometrado. Allí, el terreno se vuelve mucho más rápido, casi un sprint final, ideal para cerrar una edición en la que, pese a las diferencias en la general, nada está dicho hasta el final.