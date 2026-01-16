Nasser Al-Attiyah agranda su leyenda en el Dakar y se une a un selecto "club", apto para pocos

Nasser Al-Attiyah volvió a marcar diferencias en el desierto al quedarse con la Etapa 12 del Rally Dakar en la categoría de coches. El triunfo no solo le permitió ampliar su ventaja en la clasificación general , sino también alcanzar un registro histórico: llegó a las 50 victorias de etapa en la prueba más exigente del rally raid.

La cifra adquiere mayor relevancia porque hasta ahora solo dos pilotos habían alcanzado ese número en la competencia: Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel . Con este resultado, el catarí dejó el título prácticamente encaminado cuando resta apenas una jornada para el cierre.

El logro invita a repasar los recorridos de las leyendas con las que ahora comparte ese selecto club, cuyas trayectorias marcaron distintas épocas del Dakar .

Ari Vatanen inició su camino hacia las grandes cifras en su debut en el Dakar de 1987, una edición que sentó las bases de su dominio. Ese año ganó tres etapas y luego se consagró campeón por primera vez, abriendo una etapa dorada en su carrera.

Su 50ª victoria llegó muchos años después, en 2004, durante la cuarta especial en Er Rachidia, ya en el tramo final de su trayectoria deportiva, al volante de una pick-up Nissan. De hecho, la anterior se remontaba a 1996, cuando sus mejores temporadas ya habían quedado atrás.

leyendas del dakar Nasser Al-Attiyah se une al club de las 50 victorias en el Rally Dakar.

La era de “Monsieur Dakar”

Muy diferente fue el recorrido de Stéphane Peterhansel, el piloto más laureado en la historia del Dakar, con 35 participaciones en su haber. “Monsieur Dakar”, como se lo conoce, construyó primero su leyenda en motos, con seis títulos y 33 victorias de etapa, antes de dar el salto a los autos en 1998.

Su primer triunfo parcial en cuatro ruedas llegó en el Dakar-El Cairo 2000, en Kayes (Malí), al mando de un Mega. La victoria número 50 la alcanzó en 2024 con el Audi RS Q e-tron, tras una etapa memorable que compensó un arranque complicado, en el que había cedido más de media hora rumbo a Al Henakiyah.

Peterhansel Dakar Stéphane Peterhansel, el piloto más laureado en la historia del Dakar. ASO/Charly Lopez

Nasser Al-Attiyah, presente y futuro

La historia de Nasser Al-Attiyah parece lejos de haber escrito su último capítulo. A diferencia de sus ilustres predecesores, el catarí atraviesa plena madurez deportiva, combinando velocidad, regularidad y una notable capacidad de adaptación a distintas máquinas.

Su ingreso al club de las 50 victorias no suena a despedida, sino a continuidad. De hecho, este sábado, en la última etapa, tendrá una nueva oportunidad de sumar otro éxito parcial y coronar una general que, salvo imprevistos, debería quedar en sus manos.