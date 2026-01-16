Nasser Al-Attiyah arrasó en la Etapa 12 y quedó a un paso de su sexto Dakar

El piloto catarí, Nasser Al-Attiyah, ganó con autoridad la duodécima etapa entre Al-Henakiyah y Yanbu y estiró su ventaja en la general.

Nasser Al-Attiyah celebró una victoria clave en la Etapa 12 y dejó prácticamente definido el Dakar en coches.

Nasser Al-Attiyah dejó prácticamente sentenciado el Rally Dakar en la categoría de coches tras imponerse con autoridad en la duodécima etapa, disputada sobre un exigente recorrido de 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu, con dunas, pistas rápidas y sectores de navegación compleja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialW2RC/status/2012070207842345083&partner=&hide_thread=false As the overall leader in ULTIMATE, can @AlAttiyahN hold on to his position and lift the crown once again? #W2RC #FIA #Dakar2026 pic.twitter.com/iexJsSeCiY — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) January 16, 2026 El catarí, que no estaba obligado a asumir riesgos con su Dacia, se permitió atacar de todos modos y firmó una actuación dominante para acercarse a su sexto Touareg, confirmando su condición de máximo candidato al título.

Muy lejos del ritmo del líder quedó Nani Roma, escoltado por Ford, quien perdió 6:22, terminó octavo en la etapa y vio esfumarse cualquier opción de recortar diferencias en una jornada controlada de principio a fin por Al-Attiyah.

ultimate etapa 12 Nasser Al-Attiyah domina la Etapa 12 y encamina su sexto Touareg en coches. Un dominio sin fisuras en la recta final del Rally Dakar La actuación del piloto catarí volvió a subrayar su jerarquía en los momentos decisivos del Dakar, donde supo combinar velocidad, gestión y experiencia para encaminar una nueva consagración en la categoría reina de los autos.