Golpe en el Dakar: Sainz queda fuera de la pelea y Roma pierde terreno ante Al-Attiyah
Nasser Al-Attiyah aprovechó la jornada para arrebatarle el liderazgo a Nani Roma y consolidar su camino hacia una nueva consagración en el Rally Dakar.
El piloto español Carlos Sainz (Ford) quedó prácticamente fuera de la lucha por su quinto Rally Dakar tras una complicada décima etapa disputada este miércoles. El madrileño perdió cerca de 45 minutos en la especial, un resultado que lo dejó sin opciones reales de pelear por la victoria final en una jornada clave del rally.
Los inconvenientes para Sainz comenzaron en el quinto tramo de la segunda parte de la etapa maratón, con final en Bisha y un recorrido total de 420 kilómetros, en su mayoría sobre dunas. Un fallo en el sistema de GPS le hizo perder referencias de navegación y lo llevó a cometer un error que condicionó por completo su desempeño.
Te Podría Interesar
Como consecuencia de ese problema, el español fue sancionado con quince minutos de penalización por saltarse un punto de control obligatorio, un lastre que terminó por sepultar sus aspiraciones de volver a reinar en el Dakar.
Roma cede el liderato y Nasser Al-Attiyah toma ventaja rumbo al título
Con este resultado, Carlos Sainz quedó ubicado en la sexta posición de la clasificación general, a 39 minutos del líder, según los datos provisionales difundidos por la organización del Rally Dakar.
En paralelo, la lucha por la victoria tuvo un giro decisivo. A falta de tres etapas para el final, el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) volvió a asumir el liderazgo de la general gracias a su segundo puesto en la etapa, solo superado por el francés Mathieu Serradori (Century Racing). Este resultado le permitió sacar una ventaja de doce minutos sobre el sudafricano Henk Lategan (Toyota) y de 12:50 respecto del español Nani Roma (Ford).
Roma, que había iniciado la jornada como líder, finalizó sexto en la etapa a 20 minutos y 12 segundos del ganador, cediendo terreno en la general y complicando sus opciones frente a un Al-Attiyah que da un paso firme en su objetivo de conquistar su sexta corona en el Rally Dakar.