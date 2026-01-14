Golpe en el Dakar: Sainz queda fuera de la pelea y Roma pierde terreno ante Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah aprovechó la jornada para arrebatarle el liderazgo a Nani Roma y consolidar su camino hacia una nueva consagración en el Rally Dakar.

El piloto español Carlos Sainz (Ford) quedó prácticamente fuera de la lucha por su quinto Rally Dakar tras una complicada décima etapa disputada este miércoles. El madrileño perdió cerca de 45 minutos en la especial, un resultado que lo dejó sin opciones reales de pelear por la victoria final en una jornada clave del rally.

Los inconvenientes para Sainz comenzaron en el quinto tramo de la segunda parte de la etapa maratón, con final en Bisha y un recorrido total de 420 kilómetros, en su mayoría sobre dunas. Un fallo en el sistema de GPS le hizo perder referencias de navegación y lo llevó a cometer un error que condicionó por completo su desempeño.

carlos sainz Carlos Sainz, afectado por fallas en el GPS, quedó relegado en una etapa decisiva del Rally Dakar. Instagram @carlossainzoficial Como consecuencia de ese problema, el español fue sancionado con quince minutos de penalización por saltarse un punto de control obligatorio, un lastre que terminó por sepultar sus aspiraciones de volver a reinar en el Dakar.

Roma cede el liderato y Nasser Al-Attiyah toma ventaja rumbo al título Con este resultado, Carlos Sainz quedó ubicado en la sexta posición de la clasificación general, a 39 minutos del líder, según los datos provisionales difundidos por la organización del Rally Dakar.