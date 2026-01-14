Luciano Benavides recupera el liderato en motos del Dakar tras fuerte caída de Sanders

Luciano Benavides terminó segundo en la décima etapa y se colocó al frente de la clasificación general, beneficiado por la caída del australiano Daniel Sanders.

Luciano Benavides, al mando de su KTM, dio un paso clave rumbo al título en la recta final del Rally Dakar.

El argentino Luciano Benavides (KTM) recuperó este miércoles el liderato en la categoría de motos del Rally Dakar tras finalizar segundo en la décima etapa, solo por detrás del francés Adrien Van Beveren (Honda HRC). La jornada resultó decisiva debido a la caída del australiano Daniel Sanders (KTM), quien perdió gran parte de sus opciones de quedarse con la victoria final.

luciano benavides etapa 9 Luciano Benavides aprovechó el accidente de Sanders y manda en motos. Instagram @dakarrally Sanders había comenzado la etapa como líder de la general en la segunda parte de la maratón, con un recorrido de 368 kilómetros y llegada en Bisha. Sin embargo, un accidente sufrido a mitad del trazado le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo, complicando seriamente su desempeño y favoreciendo el ascenso de Benavides a lo más alto de la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2011375799769743699&partner=&hide_thread=false Respect. A crucial moment in this year’s race as Daniel Sanders crashed on Stage and Ricky Brabec was there by his rival’s side to assist #DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/BQeZJOvSIj — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026 Gracias a este resultado, el piloto argentino pasó a encabezar la tabla general con una ventaja de 41 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), en una definición que promete ser ajustada hasta el final del rally.

Schareina se mete en el podio y Daniel Sanders cae al cuarto lugar El español Tosha Schareina (Honda), ganador de la etapa disputada el martes, concluyó la décima jornada en la sexta posición, a doce minutos de Van Beveren. Ese desempeño le permitió escalar hasta el tercer puesto de la general, a 16 minutos y 24 segundos del líder argentino.