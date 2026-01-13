Dakar extremo: el nuevo líder, Nani Roma, pinchó ¡tres veces! en la Etapa 9

El piloto español asumió el liderazgo de la general en la categoría Ultimate tras una novena etapa exigente.

El piloto catalán logró mantenerse competitivo incluso tras sufrir tres pinchaduras a lo largo de la especial. Las dificultades comenzaron a acumularse desde la mitad del recorrido, cuando Roma ya había dañado dos neumáticos y se vio obligado a reducir el ritmo para poder completar los tramos más exigentes del desierto. Aun así, supo gestionar la situación y evitar errores mayores en una etapa que castigó tanto a pilotos como a máquinas.

“He tenido tres pinchazos hoy, pero todo el mundo ha tenido problemas. A partir de la mitad de la especial, he tenido que bajar el ritmo porque ya había pinchado dos veces. Luego nos hemos encontrado a Nasser y a otros que daban la vuelta y hemos hecho lo mismo, pero sí hemos dado con el punto. Después hemos pinchado otra vez más, pero bueno, hemos llegado", explicó a su llegada al campamento refugio final de la jornada.

Nani Roma sobrevive a tres pinchaduras y toma el mando en coches Nani Roma sobrevive a tres pinchaduras y toma el mando en coches Una etapa clave marcada del Rally Dakar Con la general ahora a su favor, Roma anticipó que la continuidad de la prueba será decisiva y pidió cautela de cara al cierre de la maratón. "Esta mañana ya sabía que la próxima etapa será crucial. Habrá que tener humildad y tranquilidad para mañana”, apuntó el experimentado piloto español.

En tanto, Carlos Sainz, también al volante de un Ford y actualmente segundo en la clasificación general, reconoció que la jornada estuvo condicionada por una navegación extremadamente compleja. El madrileño aseguró que "la navegación ha sido realmente difícil", lo que le hizo perder tiempo en la búsqueda de un punto de paso clave.