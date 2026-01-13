Luciano Benavides pierde el liderazgo tras una exigente etapa del Dakar 2026

El piloto argentino Luciano Benavides llegó relegado en la novena etapa del Rally Dakar 2026 y ahora ocupa el tercer lugar en la clasificación general.

Luciano Benavides enfrentó una de las etapas más complejas del Dakar y perdió el primer puesto en la general.

El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) se quedó con la victoria en la categoría de motos de la novena etapa del Rally Dakar 2026, correspondiente a la primera mitad de la exigente etapa maratón que concluirá este miércoles. La jornada provocó cambios en la clasificación general, especialmente para el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM), quien había llegado como líder.

Schareina completó los 418 kilómetros cronometrados en un tiempo de 3h45:42 y logró una ventaja de 4:35 sobre el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM). El tercer lugar fue para el sudafricano Michael Docherty (BAS World KTM), a 4:50 del ganador, mientras que el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda) terminó cuarto, a 6:22.

motos etapa 9 Tosha Schareina se impuso en la Etapa 9 del Rally Dakar y Luciano Benavides cedió terreno en la general. Luciano Benavides, por su parte, cerró la etapa en la novena posición, cediendo 11:50 respecto al ganador. Este resultado marcó un punto de inflexión para el piloto argentino, que había quedado primero en la general en la jornada previa y ahora ve comprometida su posición en la lucha por el título.

Luciano Benavides, expectante tras una etapa clave Con los resultados de la etapa 9, Daniel Sanders recuperó el liderazgo de la clasificación general, con una ventaja de 6:24 sobre Brabec y de 7:05 respecto a Benavides, que cayó al tercer puesto. Schareina se ubica cuarto, a 15:28, mientras que el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) marcha sexto, a más de una hora del líder.