Las sensaciones de Luciano Benavides tras brillar en el Dakar: "Me salió todo bien"

La séptima etapa del Rally Dakar marcó un punto de inflexión en la categoría Motos y tuvo a Luciano Benavides como uno de los grandes protagonistas. El piloto argentino fue el más rápido del día y logró recortar diferencias importantes en la clasificación general, donde se mantiene en la pelea directa por los puestos de vanguardia.

Tras completar la exigente jornada, Benavides analizó su rendimiento y puso el foco en las sensaciones que tuvo a lo largo del recorrido. El salteño destacó la fluidez con la que pudo encarar la especial y el buen ritmo que sostuvo desde el inicio hasta el final del tramo cronometrado.

“Hoy se sintió uno de esos días que todo sale bien, que las cosas fluyen, que todo va para adelante y las cosas se van acomodando solas. Busqué del inicio al fin, y era una etapa muy rápida, que es difícil sacar una gran ventaja. Hoy iba cortando mucho los tiempos, pase a varios”, explicó el argentino tras bajarse de la moto.

Benavides también se refirió a su desempeño en sectores clave del recorrido, especialmente en las dunas, donde había tenido dificultades en jornadas anteriores. Esta vez, el escenario fue completamente distinto y eso se reflejó tanto en el ritmo como en los tiempos parciales.

“En las dunas el otro día sufrí, hoy estas me encantaron. Me salió todo bien, ahora a disfrutar un poco porque en un par de horas abro la etapa más larga del Dakar. Ojalá mañana pueda hacer lo que hice hoy”, agregó, dejando en claro su optimismo de cara a lo que viene.

Luciano Benavides aprovechó una jornada extensa y exigente del Rally Dakar para acercarse a los líderes de la categoría motos.

Un resultado que refuerza su posición en la general

En términos deportivos, la actuación de Benavides tuvo impacto directo en la clasificación general. Con su segundo triunfo parcial en esta edición —tras el logrado en la quinta etapa—, el piloto de KTM Factory Racing consolidó su tercer puesto en la tabla y redujo la diferencia con el líder, el australiano Daniel Sanders, a poco más de cuatro minutos.

La Etapa 7 se disputó entre Riad y Wadi Ad Dawasir, con un recorrido total de 877 kilómetros, de los cuales 459 fueron cronometrados, convirtiéndose en el tramo más extenso del rally hasta el momento. En ese contexto, Benavides dominó desde los primeros kilómetros, administró la ventaja y alcanzó la meta con un tiempo de 4:00:56.

La competencia continuará este lunes con la octava etapa, que tendrá salida y llegada en Wadi Ad Dawasir y contará con 481 kilómetros cronometrados, la especial más larga de toda la edición. Allí, Benavides volverá a ser protagonista al abrir pista, en un nuevo desafío clave dentro del Rally Dakar.