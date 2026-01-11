Luciano Benavides ganó la séptima etapa del Dakar y achicó diferencias en la general
El piloto argentino se impuso en Wadi Ad Dawasir, logró su segundo triunfo en la edición y recortó tiempo frente al líder Daniel Sanders.
El argentino Luciano Benavides se quedó este domingo con la séptima etapa del Rally Dakar y sumó su segunda victoria en la edición 2026, luego del éxito conseguido en la quinta jornada. El triunfo le permitió recortar distancias en la clasificación general frente al líder, el australiano Daniel Sanders, quien finalizó segundo en la llegada a Wadi Ad Dawasir.
El piloto del equipo KTM Factory Racing dominó la especial desde el comienzo, en una etapa exigente que tuvo su largada en Riad y un recorrido total de 877 kilómetros, de los cuales 459 fueron cronometrados. La competencia se reanudó tras la jornada de descanso del sábado, un factor que no alteró el ritmo del salteño.
Gracias a este nuevo triunfo parcial, Benavides reafirmó su condición de protagonista en la categoría de motos y consolidó su lugar entre los principales aspirantes en la lucha por el podio final del Dakar.
Cómo quedó la clasificación general del Rally Dakar en motos
Con los puntos obtenidos, el argentino se mantiene en la tercera posición de la general y redujo la diferencia con Sanders a 4 minutos y 40 segundos. Además, quedó a solo 15 segundos del estadounidense Ricky Brabec, que terminó séptimo en la etapa. Por detrás aparece el español Tosha Schareina, cuarto en la clasificación, aunque con una brecha más amplia respecto a los puestos de vanguardia.