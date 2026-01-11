Dakar 2026: tras ganar la etapa 7, así quedó Luciano Benavides en la clasificación general

Luciano Benavides dio un paso decisivo en la lucha por los puestos de vanguardia del Rally Dakar 2026. El argentino ganó este domingo la séptima etapa y, gracias a ese resultado, consolidó su tercer lugar en la clasificación general, además de reducir significativamente la diferencia con el líder de la competencia.

Con el triunfo, el piloto del equipo KTM Factory Racing quedó a 4 minutos y 40 segundos del australiano Daniel Sanders , líder del campeonato, y a apenas 15 segundos del estadounidense Ricky Brabec, segundo en la tabla. De esta manera, Benavides se mantiene plenamente en carrera por el podio cuando aún restan seis etapas por disputarse.

El resultado también le permitió ampliar su margen sobre sus perseguidores directos. El español Tosha Schareina, que terminó séptimo en la etapa, se mantiene cuarto en la general, pero ahora con una diferencia considerable respecto al argentino, lo que reduce sus opciones de alcanzar los puestos de privilegio.

Benavides fue protagonista desde el inicio en una etapa que partió desde Riad y presentó un recorrido total de 877 kilómetros, con 459 cronometrados, el tramo más largo de lo que va del rally tras la jornada de descanso del sábado.

En un trazado mayormente rápido y sin grandes dificultades técnicas, el argentino impuso un ritmo alto desde los primeros kilómetros. En el kilómetro 58 ya contaba con una ventaja de 40 segundos sobre el botsuano Ross Branch, diferencia que fue aumentando con el correr del especial.

La presión sobre sus rivales directos

La brecha se amplió hasta los 2 minutos y 24 segundos en el kilómetro 233, con el francés Adrien Van Beveren y Sanders como principales perseguidores. El australiano, que cometió un error en el inicio del tramo y recibió una penalización de dos minutos y medio, logró avanzar posiciones en el último tercio, pero finalizó cuarto, a 5:35 del ganador.

luciano benavides domingo El salteño fue protagonista absoluto de la jornada tras la reanudación de la competencia luego del día de descanso. X @OfficialW2RC

El español Edgar Canet protagonizó una de las actuaciones más destacadas del día. Tras marchar 46° en el kilómetro 30, completó una notable remontada y finalizó segundo, a 4:47 de Benavides, superando a Van Beveren por apenas diez segundos luego de aplicadas las bonificaciones.

Las sensaciones de Luciano Benavides y lo que viene

Tras cruzar la meta con un tiempo de 4:00:56, Benavides valoró su rendimiento en el inicio de la segunda semana de competencia: "He apretado todo el día, me siento genial. Empiezo la segunda semana súper bien, en buena forma, con motivación y sintiéndome muy bien con la moto y con mi cuerpo. Hoy fui súper rápido, me sentí muy cómodo e hicimos un buen trabajo".

En la clasificación general, Sanders se mantiene al frente con un tiempo acumulado de 28:47:31, seguido por Brabec, que tuvo una jornada discreta y perdió terreno. Más atrás, Ignacio Cornejo cedió el quinto puesto ante Skyler Howes por apenas once segundos.

El Dakar continuará este lunes con la disputa de la octava etapa, con salida y llegada en Wadi Ad Dawasir y 481 kilómetros cronometrados, en lo que será el tramo más largo de la presente edición.