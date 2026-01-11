El divertido mensaje de Franco Colapinto a los hermanos Benavides tras el histórico logro en el Dakar

Franco Colapinto reaccionó en redes tras el logro inédito de Luciano y Kevin, que ganaron etapas el mismo día en distintas categorías del Rally Dakar.

Los hermanos Benavides, Kevin y Luciano, junto a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil, en noviembre de 2025.

El piloto argentino de la Fórmula 1 y actual referente del automovilismo nacional, que comentó un video donde se los ve festejando juntos tras la competencia. “Qué bestias ustedes dos, no cualquier familia mete doble P1”, escribió Colapinto en la publicación conjunta de los Benavides. Y cerró con una frase que sacó sonrisas: “Lindos genes les tocaron”.

El primero en festejar fue Luciano, que se quedó con la victoria en la etapa 7 en la categoría motos. Minutos más tarde, Kevin completó el doble golpe argentino al imponerse en la modalidad Challenger de autos. Tras la jornada, Kevin contó que no sabía que su hermano también había ganado cuando terminó la etapa y remarcó el valor emocional del día: fue un momento histórico para la familia y para el deporte argentino.

El piloto de Alpine contó en una entrevista reciente que de chico seguía con pasión el Dakar y que, junto a su familia, solía acercarse a la colectora de la Panamericana para ver pasar a los vehículos cuando la carrera se disputaba en Argentina.