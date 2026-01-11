El Rally Dakar en "modo Scaloneta" tras los triunfos de Luciano y Kevin Benavides: "Muchachos"

La organización del Dakar celebró una jornada histórica haciendo referencia al "himno" para la Selección argentina campeona del mundo.

El Dakar se sumó al clima de ilusión argentina tras una etapa histórica protagonizada por los hermanos Benavides.

A través de su página oficial, el Dakar celebró la jornada histórica con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos argentinos, apelando al espíritu colectivo que dejó la “Scaloneta” y su himno más emblemático.

“¡Kevin Benavides se lleva la victoria en la categoría Challenger por primera vez en su carrera al llegar a Wadi ad-Dawasir! Recién desembarcado en la categoría, el argentino desbloquea su marcador tras ganar 11 especiales en motos. También escribe una nueva página en la historia del Dakar: su hermano Luciano ha ganado hoy en motos, por lo que los hermanos Benavides son los primeros en ganar la misma etapa en dos categorías diferentes. ¡Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar!”, publicó la organización.

rally dakar muchachos La referencia futbolera del sitio oficial del Rally Dakar. El guiño del Rally Dakar La frase elegida no fue casual. “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” es parte de la versión popularizada durante el Mundial de Qatar de una canción de La Mosca, que se transformó en el principal canto de celebración de la Selección argentina rumbo al título mundial y en un símbolo de unión y esperanza colectiva.

En este contexto, el paralelismo con el Dakar no pasó desapercibido. Kevin Benavides logró una victoria histórica al imponerse por primera vez en la categoría Challenger, mientras que Luciano Benavides fue el más rápido en motos, configurando un hecho inédito en la competencia: dos hermanos ganando la misma etapa en distintas categorías.