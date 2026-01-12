Luciano Benavides firma su tercera victoria y queda al frente del Dakar

Con una actuación sólida en el tramo más extenso del rally, Luciano Benavides superó a Sanders y quedó primero en la clasificación de motos.

El argentino Luciano Benavides, piloto del equipo KTM Factory Racing, consiguió este lunes su tercera victoria de etapa en la 48ª edición del Rally Dakar y la segunda de manera consecutiva. Gracias a este nuevo éxito, el salteño se convirtió en el flamante líder de la categoría motos, con una diferencia mínima de diez segundos sobre su compañero de estructura, el australiano Daniel Sanders.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2010672030279192697&partner=&hide_thread=false Celebration time at KTM as today’s winner arrives!#Dakar2026 pic.twitter.com/z3PFHZCQjN — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2026 La octava jornada presentó el recorrido más extenso de toda la competencia, con 481 kilómetros cronometrados con inicio y final en Wadi Ad Dawasir. Benavides completó el exigente trazado en un tiempo de 4:26:39, superando por 4 minutos y 50 segundos a Sanders y por 5:02 al estadounidense Ricky Brabec, representante de Monster Energy Honda HRC.

Este resultado le permitió al argentino descontar casi cinco minutos en la clasificación general y escalar a lo más alto de la tabla acumulada, consolidando su gran momento deportivo en una de las ediciones más disputadas del rally.

La lucha por el podio en motos se intensifica Con su octavo triunfo de etapa en todas sus participaciones en el Dakar, Benavides lidera ahora la general con un tiempo total de 33:18:50. Sanders se mantiene muy cerca, a solo diez segundos, mientras que Brabec ocupa la tercera posición, a 4:47 del nuevo puntero.