Dakar 2026: Kevin Benavides mostró solidez y fue segundo en la Etapa 9

La primera parte de la etapa Maratón del Rally Dakar concluyó con la victoria de Paul Spierings, seguido de cerca por Kevin Benavides.

La etapa 9 del Rally Dakar marcó el cierre de la primera mitad de la exigente etapa Maratón, una jornada clave por la ausencia total de asistencia mecánica. En ese contexto, el triunfo quedó en manos de Paul Spierings, quien registró un tiempo de 4:08:57 y logró imponerse con una diferencia mínima.

El argentino Kevin Benavides finalizó en la segunda posición, apenas a 1:20 del ganador, tras completar una etapa sólida y sin errores. El podio lo completó David Zille, que cruzó la meta con un retraso de 6:34 respecto al líder de la especial.

Más atrás, Augusto Sanz, como navegante de Puck Klaassen, se ubicó cuarto, a 7:13, mientras que Bruno Jacomy cerró el top ten al llegar décimo, con una diferencia acumulada de 36:49. Nicolas Cavigliasso protagonizó una jornada complicada debido a inconvenientes en el radiador de su vehículo, lo que le generó una demora cercana a una hora y lo relegó al 23º puesto.

challenger etapa 9 Paul Spierings fue el más rápido en la etapa 9 del Rally Dakar, mientras Kevin Benavides terminó segundo. Cambios en la general de Challenger La particularidad de la etapa Maratón volvió a ser determinante, ya que los pilotos debieron resolver cualquier inconveniente mecánico por sus propios medios. Este miércoles partirán desde el Campamento Refugio rumbo a Bisha, en un recorrido de 420 kilómetros cronometrados que definirá la segunda parte de esta exigente sección.