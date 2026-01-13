Ajustado triunfo de Chaleco López en la etapa 9 del Dakar: cómo les fue a los argentinos

El piloto chileno se quedó con la victoria en la novena etapa del Rally Dakar, mientras Brock Heger amplió su ventaja al frente de la clasificación general.

El Rally Dakar puso en marcha este martes la novena etapa de la competencia, la primera parte de la exigente etapa maratón. Los pilotos partieron desde Wadi Ad Dawasir y afrontaron una noche en pleno desierto, sin asistencia externa, antes de retomar la acción este miércoles rumbo a Bisha.

La jornada incluyó un recorrido cronometrado de 410 kilómetros para la categoría autos y un trazado de alta exigencia que puso a prueba tanto la resistencia de los vehículos como la estrategia de los equipos. En ese contexto, la regularidad y la gestión mecánica fueron claves para completar la especial sin contratiempos.

En la división SSV, el chileno Francisco Chaleco López fue el gran protagonista del día al marcar el mejor tiempo, con un registro de 4h23′43″, que le permitió quedarse con la victoria parcial de la etapa.

Cómo terminaron los argentinos en la Etapa 9 del Rally Dakar Gracias a este resultado, el piloto chileno continúa en el quinto puesto de la clasificación general, a 1h38′19″ del líder, el estadounidense Brock Heger. El podio provisorio lo completan Kyle Chaney, también de Estados Unidos, y el portugués João Monteiro, en una categoría que se mantiene ajustada.

Entre los representantes argentinos, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi finalizaron séptimos en la etapa, a 13m04s del ganador. Por su parte, Manuel Andújar y Andrés Frini ocuparon la 12ª posición, con una diferencia de 34m39s. En la clasificación general, el piloto de Lobos se ubica sexto, mientras que el cordobés aparece un escalón por detrás, en un Dakar que entra en su tramo decisivo.