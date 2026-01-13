Rally Dakar: Nani Roma y Carlos Sáinz toman el mando en coches tras la novena etapa

Los españoles se adueñaron de los dos primeros puestos de la clasificación general de autos tras la novena etapa del Rally Dakar 2026.

La novena etapa del Rally Dakar 2026, correspondiente a la primera mitad de la etapa maratón que se completará el miércoles, provocó un cambio significativo en la clasificación general de autos. Los españoles Nani Roma y Carlos Sáinz, ambos integrantes del equipo Ford Racing, pasaron a ocupar el primer y segundo lugar, respectivamente, tras una jornada de alta exigencia.

Roma finalizó octavo en la especial, mientras que Sáinz lo hizo apenas por delante. Ambos pilotos quedaron a 15:36 y 15:31 del ganador del día, el polaco Eryk Goczal (Energylandia Rally), luego de recibir penalizaciones de 1:00 y 1:10, respectivamente. El catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) sufrió una jornada complicada y perdió 26:23 frente al vencedor.

ultimate etapa 9 El polaco Eryk Goczal fue el ganador de la Etapa 9 del Rally Dakar en Ultimate. Estos resultados reordenaron la lucha por la general y consolidaron el dominio de Ford Racing en la categoría. La regularidad de Roma y Sáinz resultó clave en una etapa marcada por la dureza del recorrido y las exigencias propias de la maratón.

Nani Roma, líder con ventaja mínima sobre Sáinz Tras la etapa 9, Nani Roma encabeza la clasificación general con apenas 57 segundos de ventaja sobre Carlos Sáinz. Detrás se ubica Nasser Al-Attiyah, a 1:10, mientras que el sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) marcha cuarto, a 6:13. En tanto, el sueco Mattias Ekström (Ford Racing) retrocedió al quinto puesto, a 11:19 del líder, en un Dakar 2026 que sigue abierto y cargado de tensión competitiva.