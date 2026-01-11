La gran noticia que recibió Nani Roma en el Rally Dakar tras una revisión reglamentaria de la FIA

La clasificación del Rally Dakar 2026 sufrió una modificación relevante fuera del desarrollo en pista. En el receso de la competencia y con la atención puesta en el inicio de la segunda parte del recorrido, la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) resolvió revertir una sanción que había alterado el resultado de la quinta etapa .

El fallo benefició al español Nani Roma , piloto de Ford Racing, a quien se le retiró una penalización de 1 minuto y 10 segundos aplicada por una presunta infracción al límite de velocidad durante la segunda sección de la etapa maratón. Esa sanción había provocado la pérdida del triunfo parcial, que ahora fue restituido oficialmente.

Tras el análisis, la FIA concluyó que no existieron fundamentos técnicos suficientes para sostener la penalización , por lo que corrigió el clasificador correspondiente a la jornada.

La revisión se centró en el funcionamiento de los sistemas de control instalados en el Ford #227. A solicitud del equipo, los comisarios evaluaron los datos registrados y las imágenes de las cámaras ubicadas dentro del vehículo.

La FIA revocó una sanción y restituyó a Nani Roma la victoria en la etapa 5 del Dakar.

La investigación determinó que la tablet GPS principal presentaba una falla en el momento en que se detectó la supuesta infracción. Roma y su copiloto, Alex Haro, operaban con la unidad secundaria, que no registró ningún exceso de velocidad en el tramo controlado.

De acuerdo con la explicación oficial de la FIA, ambos dispositivos funcionan de manera independiente y no activan de forma simultánea los segmentos de medición de 150 metros. Esta diferencia generó una lectura errónea cuando se tomó en cuenta únicamente la información del sistema defectuoso. Con ese respaldo técnico, la sanción fue anulada y el triunfo de la quinta etapa quedó definitivamente en manos de Nani Roma, reordenando el balance de la primera semana del Dakar 2026.

nani roma Nani Roma, uno de los grandes referentes del Rally Dakar. Instagram @naniroma_oficial

El posteo de Nani Roma en Instagram

"Hoy hemos sabido que finalmente nos han devuelto la penalización de la etapa 5 y eso nos da la victoria de etapa en este #Dakar2026 !! Con esta victoria…. Llega un desempate!!! Ya son 14 etapas ganadas en coches y 13 en motos en mi historia en el Rally Dakar".

"Hoy día de descanso para coger aire, reflexionar y estar con el equipo. Muy contentos con esta primera parte del Dakar. Semana intensa y positiva. Pequeños detalles nos han hecho perder algunos minutos, pero esto es el Dakar… y aquí seguimos, luchando, apretando y con hambre de más".

"Nada está hecho. Todo por delante. Gracias infinitas al trabajazo del equipo y a los compañeros. Seguimos a tope".