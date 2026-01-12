Dakar al límite, sin dirección asistida y contra el desierto: la odisea de Cristina Gutiérrez

La piloto española afrontó una exigente jornada en la octava etapa del Dakar tras una falla total que no pudo reparar en carrera.

La piloto española Cristina Gutiérrez, que compite en el Rally Dakar junto a su copiloto Pablo Moreno, atravesó una situación límite durante la octava etapa de la competencia, la más extensa de la edición. Una avería total en el sistema de dirección asistida la obligó a recorrer cerca de 70 kilómetros sin esa ayuda mecánica, un contratiempo que no pudo solucionar en carrera y que condicionó de forma decisiva su rendimiento.

El desperfecto técnico se presentó cuando restaban poco más de 60 kilómetros para el final del tramo cronometrado. Gutiérrez y Moreno invirtieron más de diez minutos en intentar reparar el sistema, aunque sin éxito. "Teníamos un poco de falta de potencia en el coche, pero el problema mayor ha sido que nos hemos quedado tirados sin dirección asistida. Hemos intentado reparar, pero en esos diez minutos ha sido imposible", relató la piloto burgalesa al finalizar la jornada.

La dificultad aumentó por el peso del vehículo y las condiciones del terreno. "La verdad es que os podéis imaginar lo difícil que es conducir un coche de 2,5 toneladas sin dirección. Ha sido una jornada bastante complicada, pero hemos intentado perder el menor tiempo posible", concluyó Gutiérrez tras completar el exigente recorrido.

Una etapa decisiva en el Rally Dakar La avería se produjo en el kilómetro 414 de los 483 cronometrados, lo que dejó a la dupla española sin margen de maniobra en el tramo final. Finalmente, Gutiérrez y Moreno cruzaron la meta en la 26ª posición, a 21 minutos y 28 segundos de los ganadores de la etapa, Saood Variawa y François Cazalet, ambos al mando de un Toyota.