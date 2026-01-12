Saood Variawa sorprende y gana la Etapa 8 del Dakar en un ajustado final

El joven sudafricano se impuso por apenas tres segundos en Wadi Ad Dawasir y firmó la victoria más ajustada del Rally Dakar.

El sudafricano Saood Variawa, piloto de Toyota Gazoo Racing, fue el gran protagonista de la octava etapa del Rally Dakar al quedarse con el triunfo en la jornada más larga de la edición. Con apenas 20 años, el joven corredor completó los 481 kilómetros cronometrados con el mejor tiempo y se impuso por una diferencia mínima de solo tres segundos sobre su compatriota y compañero de equipo, Henk Lategan, en el final más cerrado de lo que va de la competencia.

La etapa, con salida y llegada en Wadi Ad Dawasir, parecía encaminarse hacia una nueva victoria de Lategan, pero Variawa logró una progresión constante a lo largo del recorrido y dio el golpe en los kilómetros finales. Su rendimiento le permitió cruzar la meta en primer lugar y firmar una de las grandes sorpresas del Dakar 2026, en una jornada marcada por la exigencia física y la precisión en la navegación.

ultimate etapa 8 Nuevo ganador en Ultimate en la Etapa 8 del Rally Dakar. Ajustada definición y movimientos en la general Detrás del ganador, Lategan finalizó segundo a apenas tres segundos, mientras que el sueco Mattias Ekström, con Ford, completó el podio de la etapa a 29 segundos. El estadounidense Seth Quintero, también con Toyota, fue cuarto a 37 segundos, y el líder de la general, el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia), cerró la jornada en la quinta posición, a 1:16 del vencedor.