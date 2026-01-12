González Ferioli fue escolta en la Etapa 8 del Dakar y sigue firme en la pelea

El argentino volvió a ser protagonista en Side by Side T4 y quedó a solo 46 segundos del ganador en Wadi Ad Dawasir.

El argentino Jeremías González Ferioli volvió a tener una actuación destacada en la categoría Side by Side T4 del Rally Dakar 2026. Luego de haber ganado la Etapa 7, el piloto nacional finalizó segundo en la octava jornada, disputada íntegramente en Wadi Ad Dawasir, y reafirmó su gran presente en la división menor de los UTV.

A lo largo de los 482 kilómetros cronometrados, González Ferioli y su navegante Gonzalo Rinaldi mantuvieron un ritmo competitivo y constante, lo que les permitió completar la especial a solo 46 segundos del estadounidense Brock Heger, quien se quedó con la victoria y continúa consolidando su liderazgo en la general.

ssv etapa 8 Brock Heger se impuso en la Etapa 8 del Rally Dakar. Dakar 2026: buen rendimiento argentino y panorama de la general La etapa también tuvo presencia argentina dentro del top ten. Manuel Andújar, acompañado por Andrés Frini, finalizó en la octava posición y, gracias a ese resultado, se sostiene en el quinto lugar de la clasificación general, a 2h11m19s del líder. Por su parte, González Ferioli se ubica inmediatamente detrás, a 46 minutos, consolidando un muy buen rendimiento en esta edición del Dakar.

En la general de la categoría SSV, la victoria de Heger le permitió ampliar su ventaja y estirar la diferencia a casi 47 minutos sobre sus perseguidores. El vigente campeón sigue al frente con comodidad, mientras que el portugués João Monteiro ascendió al segundo puesto del clasificador, relegando a su compañero de equipo Kyle Chaney al tercer lugar, a 51’27’’ del líder. En tanto, Xavier de Soultrait, afectado por complicaciones en las últimas jornadas, salió del top tres.