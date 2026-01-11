Otra victoria argentina en el Dakar: Jeremías González Ferioli fue el más rápido en SSV T4

El cordobés se quedó con la séptima etapa tras una definición ajustada y consolidó una jornada inolvidable para los representantes nacionales.

Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, los más rápidos de la séptima etapa del Rally Dakar 2026.

El Rally Dakar 2026 volvió a teñirse de celeste y blanco gracias a la victoria de Jeremías González Ferioli en la séptima etapa, dentro de la categoría SSV T4. El piloto cordobés, junto a su navegante Gonzalo Rinaldi, se impuso en una especial muy disputada y sumó un nuevo éxito argentino en el desierto de Arabia Saudita.

ssv etapa 7 González Ferioli se impuso en la Etapa 7 del Dakar y confirmó el gran momento argentino. La definición fue ajustada hasta los últimos kilómetros del recorrido entre Riyadh y Wadi ad Dawasir, con 459 kilómetros cronometrados. González Ferioli logró marcar la diferencia en el tramo final y cruzó la meta con apenas siete segundos de ventaja sobre el estadounidense Kyle Chaney, en una maniobra decisiva que le permitió quedarse con el triunfo parcial.

De esta manera, la Argentina cerró un domingo destacado en el Dakar. A la victoria de González Ferioli se sumaron los triunfos de los hermanos Benavides: Luciano volvió a ganar en la categoría Motos y Kevin se impuso en Challenger, completando una jornada memorable para los representantes nacionales.

Cambios en la general tras una etapa muy ajustada en el Rally Dakar La paridad marcó el desarrollo de la etapa en los puestos de vanguardia. El portugués Joao Monteiro finalizó tercero a solo nueve segundos del ganador, mientras que el líder de la clasificación general, el estadounidense Brock Heger, terminó cuarto a medio minuto y cedió terreno en el cierre de la especial. Por detrás se ubicaron Gonçalo Guerrerio, a un minuto y medio, y el chileno «Chaleco» López, que concluyó sexto a cuatro minutos de la punta.

Otro argentino que volvió a destacarse fue Manuel Andújar, quien terminó décimo a poco menos de catorce minutos del mejor tiempo. El bonaerense ratificó su regularidad y se mantiene séptimo en la general, mostrando una evolución constante a medida que avanzan las etapas.