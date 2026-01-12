Dakar 2026: ajustado triunfo de Puck Klaassen junto al argentino Augusto Sanz en la Etapa 8

Con apenas tres segundos de diferencia, Klaassen y Sanz dominaron una exigente especial y fueron protagonistas de la octava etapa.

Puck Klaassen y su navegante, el argentino Augusto Sanz, se quedaron con la victoria en la Etapa 8 del Rally Dakar 2026 dentro de la categoría Challenger. El binomio logró imponerse en una jornada de alta exigencia, que combinó 483 kilómetros de especial cronometrada y 238 kilómetros de enlace, en un recorrido que volvió a poner a prueba la resistencia y la precisión de los competidores.

La definición fue tan intensa como pareja. En un duelo directo con la saudí Dania Akeel, Klaassen y Sanz registraron un tiempo de 4h55:38 y lograron superar a su rival por apenas tres segundos, en una de las llegadas más cerradas de la presente edición. David Zille también se mantuvo en la pelea por el triunfo durante gran parte del tramo, aunque finalmente finalizó cuarto, a 28 segundos de la punta.

challenger etapa 8 Klaassen y Sanz dominaron una exigente especial y fueron protagonistas de la octava etapa del Rally Dakar. Presencia argentina destacada en Challenger La etapa volvió a mostrar una fuerte presencia argentina dentro del top ten. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron en la sexta posición, mientras que Kevin Benavides completó la jornada en el octavo lugar. Además, Fernando Acosta, navegante de Oscar Ral, se ubicó undécimo, y Bruno Jacomy, copiloto de Lucas del Río, cerró el día en el duodécimo puesto.

kevin benavides domingo Kevin Benavides continúa afianzándose en su nuevo desafío en el Rally Dakar. Instagram @kevinmaxbenavides En la clasificación general, el español Pau Navarro continúa como líder con un tiempo acumulado de 36h18:05. Cavigliasso y Pertegarini se mantienen como escoltas, a 2:02, mientras que del Río y Jacomy se encuentran terceros, a 40:46. Más atrás aparecen David Zille en la quinta posición, Klaassen y Sanz en el sexto lugar, Kevin Benavides duodécimo y Fernando Acosta decimotercero.