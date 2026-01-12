Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 9 (maratón) y horarios para seguirla en Argentina

La novena etapa del Rally Dakar 2026 se presenta como una de las jornadas más exigentes y estratégicas de la competencia.

El Rally Dakar 2026 entra en una fase determinante con la disputa de la Etapa 9, la segunda y última maratón de la edición. Será una jornada clave dentro de la 48ª edición de la carrera más dura del mundo, donde los competidores deberán administrar al máximo sus recursos físicos y mecánicos.

Este martes 13 de enero se desarrollará la primera parte de esta maratón, una instancia en la que motos y autos deberán afrontar el recorrido sin asistencia técnica externa. La exigencia será total, ya que cualquier inconveniente mecánico deberá resolverse en soledad antes de retomar la acción en la Etapa 10.

Con la clasificación todavía abierta en varias categorías, la Etapa 9 se perfila como un punto de quiebre. Los pilotos buscarán avanzar sin cometer errores que puedan comprometer sus aspiraciones, sabiendo que la resistencia y la estrategia serán tan importantes como la velocidad.

Horarios de la Etapa 9 del Dakar 2026 en Argentina y Latinoamérica En Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, la novena etapa del Rally Dakar 2026 se correrá desde la 01:40 en motos y las 02:10 en coches.

La Etapa 9 del Dakar 2026 unirá Wadi Ad Dawasir con el Campamento Refugio y presentará recorridos diferenciados para motos y autos. Las motos deberán completar 418 kilómetros cronometrados, mientras que los coches afrontarán 410 kilómetros de especial, en ambos casos con más de 120 kilómetros de enlaces.