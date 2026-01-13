Cómo fue la exigente y decisiva Etapa 9 del Rally Dakar para los argentinos

No fue un martes favorable para los representantes argentinos en el Rally Dakar 2026. En la exigente Etapa 9, la última maratón con noche en el desierto y sin asistencia externa, los pilotos nacionales afrontaron una jornada marcada por dificultades mecánicas, errores de navegación y retrocesos en las clasificaciones generales, justo cuando la competencia entra en su fase decisiva.

En la categoría de motos, Luciano Benavides protagonizó uno de los cambios más relevantes del día . El salteño perdió el liderazgo de la general tras una etapa compleja y descendió del primer al tercer puesto. El piloto de KTM quedó a 7m05s de la cima, ahora ocupada por el australiano Daniel Sanders, con el estadounidense Ricky Brabec como escolta.

También en motos, pero dentro de la categoría Rally 2, la Etapa 9 fue de pura resistencia. El neuquino Juan Santiago Rostan finalizó 28° en la especial y se mantiene 26° en la clasificación general, mientras que el riocuartense Leonardo Cola fue 35° en la etapa y continúa 37° en el acumulado, ambos con el objetivo de completar una edición especialmente dura por las condiciones del terreno.

Luciano Benavides enfrentó una de las etapas más complejas del Rally Dakar y perdió el primer puesto en la general.

El impacto más severo para la delegación argentina se dio en la categoría Challenger, donde Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini sufrieron problemas con el radiador del Taurus #300. El inconveniente técnico les hizo perder más de una hora en la especial, relegándolos al 28° puesto del día y dejándolos a 1h13m23s del líder español Pau Navarro.

Desde el quinto lugar de la general, la lucha por el primer puesto se volvió cuesta arriba para el binomio campeón mundial, que logró continuar en carrera gracias a la asistencia solidaria de otros competidores en pleno desierto.

La nota positiva llegó justamente en Challenger, con un doble podio argentino en la Etapa 9. Kevin Benavides, junto a Lisandro Sisterna, finalizó segundo, mientras que el pampeano David Zille, navegado por Sebastián Cesana, fue tercero y logró sostenerse cuarto en la clasificación general.

kevin benavides Kevin Benavides, en Challenger, tuvo la mejor actuación entre los representantes argentinos durante la Etapa 9. Instagram @kevinmaxbenavides

Regularidad en SSV y presencia en categorías especiales

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini completaron la etapa en el 13° puesto y se mantienen sextos en la general. Por su parte, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron octavos en la jornada y continúan séptimos en el total, conservando chances de escalar posiciones.

Las categorías especiales aportaron buenas noticias para Argentina. Benjamín Pascual se impuso en la Etapa 9 de Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica Segway y logró recortar diferencias en la general. Además, Gastón Mattarucco, como navegante de Javier Vélez, continúa en competencia dentro de la categoría de autos históricos.

benjamin pascual2 Benjamín Pascual se impuso en la Etapa 9 de Dakar Future Mission 1000. Instagram @benjamin.pascual30

Este miércoles, desde la madrugada argentina, se disputará la Etapa 10 rumbo a Bisha, una jornada clave que puede definir el futuro de los representantes nacionales en el tramo final del Rally Dakar 2026.