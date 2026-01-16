La jugada maestra de Brabec que descolocó a Luciano Benavides en el Dakar

El estadounidense resignó adrede el liderazgo para largar más atrás, capitalizar su ritmo y quedar a un paso de su tercer título.

Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos a falta de una etapa para el cierre del Dakar 2026.

Ricky Brabec diseñó una jugada tan sutil como efectiva. En la jornada previa, decidió no defender la punta y permitió que Luciano Benavides quedara como líder, con el objetivo de salir este viernes varios minutos detrás suyo, cuando la diferencia real entre ambos era mínima.

La apuesta del piloto de Honda fue clara: aprovechar su capacidad técnica y de navegación para atacar desde atrás, sin tener que abrir pista, y así construir una diferencia decisiva antes de la última etapa. El resultado confirmó el plan: con su 13ª victoria parcial en el Dakar 2026, la segunda en esta edición, dio vuelta la clasificación y pasó a liderar con 3m43s de ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2012084105576681480&partner=&hide_thread=false Ricky Brabec: throttle fully open, charging hard towards the prize



A.S.O. | @charlylopezph#DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/9ZY9vtnzor — DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2026 Un cierre cuesta arriba para Luciano Benavides Pese al golpe estratégico, el argentino aún conserva una mínima posibilidad de remontada. Un antecedente familiar, el de su hermano Kevin en 2023, permite conservar la ilusión; aunque en aquel caso la diferencia era de apenas 12 segundos. Esta vez, Luciano deberá recortar cerca de tres minutos en solo 105 kilómetros cronometrados.