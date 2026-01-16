Jeremías González Ferioli volvió a brillar en el Dakar y dejó la bandera argentina en lo más alto

El cordobés se impuso con autoridad en la categoría Side by Side junto a Gonzalo Rinaldi y logró su segundo triunfo en esta edición del Rally Dakar.

El argentino González Ferioli se impuso en la división SSV T4 este viernes.

Jeremías González Ferioli volvió a destacarse en el Rally Dakar al quedarse con la Etapa 12 en la categoría Side by Side, logrando así su segunda victoria parcial del certamen tras la obtenida en la séptima jornada. El argentino marcó diferencias desde los primeros kilómetros y construyó un triunfo sólido sobre sus principales perseguidores.

A lo largo de los 311 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu, el cordobés, navegado por Gonzalo Rinaldi, mostró un ritmo constante y preciso con su Can-Am, que le permitió cruzar la meta con un margen cómodo sobre el resto del pelotón.

João Monteiro terminó como escolta a 6'55", mientras que Hunter Miller completó el podio del día a 7'39", en una especial exigente que volvió a poner a prueba la navegación y la fiabilidad mecánica.

ssv etapa 12 Gran triunfo del binomio argentino en la Etapa 12 del Rally Dakar. Firme presencia de los argentinos en el Rally Dakar El buen desempeño nacional no se limitó al primer puesto: Manuel Andújar -junto a Andrés Frini- finalizó sexto y volvió a sumar experiencia valiosa en una jornada donde cada error se pagó caro.