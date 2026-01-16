Dominio argentino en Challenger, con triunfo de Kevin Benavides en la Etapa 12 del Dakar

Kevin Benavides y Lisandro Sisterna se quedaron con la etapa Al Henakiyah–Yanbú y sumaron su segundo triunfo en el Dakar 2026.

Kevin Benavides y Lisandro Sisterna celebraron en Yanbú una nueva victoria en la categoría Challenger.

Con un tiempo de 3h19m05s, el salteño Kevin Benavides y su navegante Lisandro Sisterna se impusieron en el tramo Al Henakiyah–Yanbú y lograron su segunda victoria en el Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudita. El podio lo completaron la dupla saudí-francesa Dania Akeel–Sébastien Delaunay y los argentinos David Zille–Sebastián Cesana.

kevin benavides etapa 12 Kevin Benavides se impuso en Al Henakiyah–Yanbú y sumó su segunda victoria. La presencia argentina volvió a ser protagonista en el top 6, con la neerlandesa Puck Klaassen y el argentino Augusto Sanz en el cuarto puesto, a +7m40s, mientras que los actuales campeones del mundo y defensores del título del Dakar, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, finalizaron quintos a +9m33s.

El chileno Lucas del Río junto al mendocino Bruno Jacomy completaron el grupo de punta en el sexto lugar, a +10m52s, en una jornada marcada por el dominio sudamericano en la categoría Challenger.

Pau Navarro, firme rumbo al título El español Pau Navarro continúa gestionando su ventaja en la general y se acerca a un logro histórico: convertirse en el segundo piloto español en ganar la categoría Challenger, dos años después de la consagración de Cristina Gutiérrez.