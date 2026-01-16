Dominio argentino en Challenger, con triunfo de Kevin Benavides en la Etapa 12 del Dakar
Kevin Benavides y Lisandro Sisterna se quedaron con la etapa Al Henakiyah–Yanbú y sumaron su segundo triunfo en el Dakar 2026.
Con un tiempo de 3h19m05s, el salteño Kevin Benavides y su navegante Lisandro Sisterna se impusieron en el tramo Al Henakiyah–Yanbú y lograron su segunda victoria en el Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudita. El podio lo completaron la dupla saudí-francesa Dania Akeel–Sébastien Delaunay y los argentinos David Zille–Sebastián Cesana.
La presencia argentina volvió a ser protagonista en el top 6, con la neerlandesa Puck Klaassen y el argentino Augusto Sanz en el cuarto puesto, a +7m40s, mientras que los actuales campeones del mundo y defensores del título del Dakar, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, finalizaron quintos a +9m33s.
El chileno Lucas del Río junto al mendocino Bruno Jacomy completaron el grupo de punta en el sexto lugar, a +10m52s, en una jornada marcada por el dominio sudamericano en la categoría Challenger.
Pau Navarro, firme rumbo al título
El español Pau Navarro continúa gestionando su ventaja en la general y se acerca a un logro histórico: convertirse en el segundo piloto español en ganar la categoría Challenger, dos años después de la consagración de Cristina Gutiérrez.
Navarro terminó octavo en la exigente especial de 311 kilómetros, en una etapa dominada por Benavides y Sisterna, quienes superaron por 2 minutos y 15 segundos a Dania Akeel y por 3 minutos y 37 segundos a David Zille, consolidando así el protagonismo argentino en la jornada.