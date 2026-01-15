Cavigliasso y Pertegarini se imponen en la etapa 11 y avanzan en la general del Dakar

Los campeones lograron una victoria ajustada en la undécima etapa y escalaron posiciones en la clasificación general del Rally Dakar 2026.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini volvieron a demostrar su solidez en el Rally Dakar 2026 al quedarse con la victoria en la 11ª etapa de la categoría Challenger, tras una definición muy ajustada a lo largo de los 347 kilómetros de tramos cronometrados.

El binomio argentino, vigente campeón mundial de la especialidad, completó la jornada con una diferencia mínima sobre sus rivales y logró imponerse por apenas 29 segundos al neerlandés Paul Spierings, en una etapa que exigió máxima precisión y constancia.

challenger etapa 11 El binomio cordobés festeja en la etapa 11 del Rally Dakar y se mete en el podio de la general. Este resultado les permitió recortar distancias y ganar terreno en una clasificación general que continúa liderada por el español Pau Navarro. La victoria parcial fue clave para que la dupla cordobesa consolidara su protagonismo en el tramo final de la competencia.

Avance en la general y presencia argentina en Challenger Tras la undécima etapa, Cavigliasso y Pertegarini ascendieron al tercer lugar del clasificador general, aunque todavía los separa una diferencia superior a los 44 minutos respecto de Navarro. Con este avance, superaron al chileno Lucas Del Río y su navegante Bruno Jacomy, así como a la neerlandesa Puck Klaasen y su copiloto -también argentino- Augusto Sanz.