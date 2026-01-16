Luciano Benavides va por la hazaña: cómo quedaron los argentinos tras la Etapa 12 del Rally Dakar

Esta vez, Brabec no especuló y fue a fondo hasta el final con la intención de ampliar su ventaja y asegurarse largar primero este sábado, "el supuesto día fácil", según sus propias palabras. Sin embargo, en una carrera marcada por los imprevistos hasta el último metro, la diferencia sigue siendo recuperable, aunque el norteamericano contará con la ventaja de abrir camino y sumar un segundo de bonificación por cada kilómetro liderado.

Además, Brabec tuvo como respaldo a sus compañeros más veloces —Tosha Schareina, Adrien Van Beveren y Skyler Howes—, mientras que Benavides afrontó una jornada compleja por los problemas internos de KTM: Edgar Canet sufrió una caída y Daniel Sanders continúa compitiendo con la clavícula rota .

Dentro de la división Rally 2, el neuquino Juan Santiago Rostan llegó 29° en la etapa y se mantiene 22° en la general , mientras que el riocuartense Leonardo Cola (#37) fue 35° y continúa en el puesto 31° acumulado. Ambos completan un Dakar sólido y buscarán cerrar dentro del top-30.

En tanto, en la categoría Future Mission 1000, Benjamín Pascual (#1000) fue sexto y conserva por apenas un punto el último escalón del podio, lo que lo deja con serias chances de cerrar su participación entre los tres mejores del Dakar eléctrico.

Protagonismo argentino en cuatro ruedas

En la división Challenger, Kevin Benavides se impuso en la etapa, junto al sanjuanino Lisandro Sisterna, y consolidó su destacado debut en autos. El salteño, bicampeón del Dakar en motos (2021 y 2023), logró su segunda victoria parcial y marcha noveno en la general.

También sobresalieron el pampeano David Zille y el cordobés Sebastián Cesana, terceros en la jornada y sextos en la clasificación acumulada, todavía con chances de escalar posiciones en la definición.

Los campeones Cavigliasso-Pertegarini arribaron quintos y se mantienen terceros en la general; en tanto que la neerlandesa Puck Klaassen y el argentino Augusto Sanz fueron cuartos y marchan en la quinta posición. Por su parte, el chileno Lucas del Río junto al mendocino Bruno Jacomy completaron el grupo de punta en el sexto lugar, a +10m52s, en una jornada marcada por el dominio sudamericano en la categoría. El binomio llega a la última etapa en la cuarta colocación de la general.

jacomy El mendocino Bruno Jacomy navega a Lucas del Río en la actual edición del Dakar. Instagram @brunojacomy

Pelea por el podio del Rally Dakar hasta el final

En los Side by Side (UTV), los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi dominaron la especial entre Al Henakiyah y Yanbu y se ubican quintos en la general, a 2h52m58 del líder estadounidense Brock Heger (Polaris). Más atrás, el lobense Manuel Andújar y Andrés Frini marchan séptimos.

En el Dakar Classic, Gastón Mattarucco, junto al colombiano Javier Vélez, figura 48° en la general con su Toyota Land Cruiser, aunque es el mejor de los tres vehículos de la subdivisión H4.

Con la definición prevista desde la 1 de la mañana de la Argentina, en un tramo de 105 kilómetros que comenzará y terminará en Yanbu, los representantes nacionales llegan con chances concretas de cerrar el Dakar 2026 en lo más alto o, al menos, con podios en distintas categorías. Final abierto.