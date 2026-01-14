Luciano Benavides reveló el "nuevo curro" de Edgar Canet en el Dakar

El Rally Dakar 2026 no solo deja imágenes de máxima exigencia deportiva, sino también momentos de camaradería y humor entre los pilotos. En ese contexto, Luciano Benavides sorprendió con un divertido posteo en redes sociales en el que mostró el “nuevo curro” de Edgar Canet , uno de los jóvenes protagonistas de la categoría de motos.

El argentino utilizó una historia de Instagram para compartir la escena, acompañada por la frase: “El nuevo curro de Edgar Canet: fisioterapeuta”. La imagen muestra al piloto español ayudando al salteño en plena tarea de recuperación, en un gesto que reflejó el espíritu distendido que puede aparecer incluso en la competencia más dura del mundo.

El mensaje de Benavides llega luego de varias jornadas difíciles para Canet , quien había comenzado el Dakar de manera ideal, pero que con el paso de las etapas fue acumulando inconvenientes mecánicos que lo alejaron de la pelea por los puestos de privilegio.

El divertido posteo de Luciano Benavides sobre el “nuevo curro” de Edgar Canet.

Edgar Canet había sido una de las grandes revelaciones del inicio del Rally Dakar 2026. El español ganó el prólogo y la primera etapa en motos, mostrando un ritmo sólido y una adaptación rápida al desafío del desierto. Sin embargo, a partir de la quinta etapa, la carrera comenzó a mostrar su costado más implacable.

En la etapa 5, Canet protagonizó una de las imágenes más crudas del rally al continuar en carrera pese a la destrucción total del neumático trasero de su moto . En plena jornada maratón y sin asistencia externa, un problema técnico lo dejó detenido en el desierto y lo obligó a redefinir su objetivo: llegar a la meta para seguir en competencia, aun perdiendo tiempo y posiciones.

Dakar 2026: la impactante odisea de Edgar Canet tras romper su rueda

Las dificultades continuaron en la etapa 9, cuando el piloto de La Garriga sufrió diversos problemas mecánicos. Primero, una avería lo obligó a detenerse cerca de la zona de repostaje, lo que le hizo perder alrededor de seis minutos. Más tarde, un fuerte impacto contra una piedra dañó seriamente la llanta de la rueda delantera, obligándolo a reducir la velocidad para evitar el abandono. Finalmente, completó la especial en la 28ª posición, a 38:38 del ganador del día, Tosha Schareina.

El presente de Canet y el guiño de Benavides

Pese a los contratiempos, Canet logró completar la Etapa 10 en la décima posición, una señal de recuperación tras varios días complejos. En la clasificación general, el español se ubica en el puesto 36, lejos de aquel inicio fulgurante, pero aún dentro de la competencia.

En ese escenario, el posteo de Luciano Benavides es un guiño de compañerismo y alivio en medio de la dureza del Dakar. Un momento simple y humorístico que reflejó cómo, incluso atravesando jornadas adversas, el rally también deja espacio para la risa y el apoyo entre pilotos.