El Dakar vuelve a castigar a Edgar Canet: fuerte impacto, problemas mecánicos y caída en la general

El joven piloto español, que había brillado al inicio del Rally Dakar, volvió a verse perjudicado durante la Etapa 9.

El español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), ganador del prólogo y de la primera etapa en la categoría de motos del Rally Dakar 2026, atravesó una nueva jornada complicada en la novena etapa de la competencia. Diversos problemas mecánicos le impidieron sostener el ritmo y lo llevaron a perder nuevamente posiciones en la clasificación general.

Hasta ese momento, el piloto de La Garriga venía cumpliendo una actuación sólida y sin contratiempos. Sin embargo, poco antes de llegar a la zona de repostaje, se vio obligado a detenerse para solucionar una avería que le hizo perder alrededor de seis minutos, un retraso significativo en una etapa de alta exigencia.

canet etapa 9 2 Los problemas técnicos frenan a Edgar Canet en la novena etapa del Rally Dakar. Instagram @edgarcanet373 Las dificultades no terminaron allí, ya que posteriormente sufrió un fuerte impacto contra una piedra que dañó seriamente la llanta de la rueda delantera. A partir de ese momento, Canet tuvo que reducir considerablemente la velocidad para evitar un abandono y logró completar la especial en la 28ª posición, a 38:38 del también español Tosha Schareina.

Edgar Canet y una etapa marcada por la supervivencia “He ido muy bien en los primeros kilómetros de la etapa hasta que he tenido un problema mecánico antes de llegar a la zona de repostaje. Además, cuando iba a pasar a dos rivales, me he salido un poco de la pista y he impactado contra una piedra fuertemente", explicó el piloto español tras finalizar la jornada.

El joven catalán detalló luego el alcance de los daños y el motivo de su decisión de administrar el ritmo hasta el final. "He hecho unos 150 kilómetros y entonces me he dado cuenta de que la llanta delantera iba muy tocada, así que he tenido que bajar la marcha porque hoy es de nuevo etapa maratón. Lo importante es que hemos llegado a meta y ahora toca pensar en mañana para regresar al campamento con el resto del equipo”, concluyó.