¡Cambios en la general del Dakar! Brabec es el nuevo líder y Benavides queda a 56 segundos
La organización del Rally Dakar devolvió 1:37 a Ricky Brabec por asistir a Daniel Sanders tras su caída, una decisión que modifica el liderazgo en motos.
La clasificación general de motos del Rally Dakar sufrió una modificación oficial tras la décima etapa. Aunque en un primer momento se informó que el argentino Luciano Benavides (KTM) había recuperado el liderato, una revisión posterior de los tiempos cambió el orden en la tabla.
La novedad se produjo a raíz de la caída de Daniel Sanders en el kilómetro 138 de la etapa 10. En ese punto, el estadounidense Ricky Brabec (Honda) se detuvo junto al piloto australiano para asistirlo y garantizar la seguridad de la zona, una acción que fue tenida en cuenta por la dirección de carrera.
Te Podría Interesar
Como consecuencia de esa intervención, a Brabec se le devolvió el tiempo perdido, un total de un minuto y 37 segundos, lo que alteró tanto el resultado de la etapa como la clasificación general del rally.
Brabec lidera y saldrá delante de Luciano Benavides en la Etapa 11
Con el ajuste oficial, Ricky Brabec pasó a liderar la clasificación general del Dakar con una ventaja de 56 segundos sobre Luciano Benavides. Además, el estadounidense fue reclasificado como segundo en la etapa del día, por delante del argentino, que quedó tercero, un detalle clave para la estrategia de la jornada siguiente.
Este nuevo orden también implica que Brabec tomará la salida justo por delante de Benavides en la etapa 11, un factor determinante en un Dakar cada vez más ajustado.
El cambio corrige el escenario que se había planteado tras la caída de Sanders, quien había iniciado la décima etapa como líder de la general, en la segunda parte de la maratón con 368 kilómetros y final en Bisha. El accidente del australiano, que sufrió una posible fractura de clavícula y fue evaluado por el equipo médico durante la neutralización, lo dejó prácticamente fuera de la lucha por el triunfo final.
En ese contexto, y según los datos actualizados de la organización, el español Tosha Schareina (Honda) se mantiene tercero en la general, a 16 minutos y 24 segundos del líder, mientras que Sanders cae al cuarto puesto, a 16:41, cuando restan tres etapas para el final del Rally Dakar.