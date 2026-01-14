Daniel Sanders corre lesionado tras una caída brutal en el Dakar: "Parece una fractura de clavícula"

El australiano sufrió una dura caída en el kilómetro 138 de la décima etapa del Rally Dakar, que terminó con Luciano Benavides como nuevo líder de la general.

La décima etapa del Rally Dakar dejó una imagen impactante con la caída de Daniel Sanders en plena zona de dunas. El australiano se accidentó en el kilómetro 138 de la especial, en un sector técnico y exigente que terminó siendo decisivo para el rumbo de la carrera.

Tras el incidente, Tosha Schareina y Ricky Brabec detuvieron su marcha durante algunos instantes para garantizar la seguridad del lugar y asistir a su rival, en un gesto de deportividad que fue clave en medio de la tensión del momento. Brabec permaneció junto a Sanders hasta que la situación estuvo controlada.

El golpe tuvo consecuencias inmediatas en la clasificación general. El argentino Luciano Benavides (KTM) recuperó este miércoles el liderato en motos del Rally Dakar después de quedar segundo en la décima etapa por detrás del francés Adrien Van Beveren (Honda HRC) y de que el australiano Daniel Sanders, también de KTM, perdiera buena parte de sus opciones de victoria final debido a una caída.

El testimonio de Daniel Sanders tras el accidente Luego de completar la especial con evidentes signos de dolor, Sanders explicó la gravedad de la situación: "Parece que es una fractura de clavícula. Lo revisamos en la parada de combustible. Alrededor del km 140 me caí detrás de una duna, y Tosha casi hace lo mismo. Cuando me levanté, supe que tenía la clavícula rota y que el esternón también me dolía. Desafortunadamente, el rally se escapó. Voy a volver con el equipo y decidiremos si puedo continuar de manera segura".

Pese al diagnóstico preliminar, el australiano dejó en claro su intención de seguir en carrera: "Quiero seguir adelante. He hecho 150 km en las dunas, lo cual salió bastante bien, así que debería poder manejar las secciones rocosas. Si todavía hubiera dunas, sería difícil, pero ya salimos de ellas y es más fácil en los caminos de tierra, aunque, quién sabe. No me rindo. Mientras no me ordenen parar, me quedo en la carrera".