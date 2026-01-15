Espíritu Dakar: la impactante imagen de Daniel Sanders al cruzar la meta, tras correr fracturado
El piloto australiano decidió seguir compitiendo en el Rally Dakar pese a la dura lesión que sufrió en la jornada del miércoles.
El australiano Daniel Sanders volvió a ser protagonista del Rally Dakar, esta vez lejos de los festejos. Tras la fuerte caída sufrida en la etapa 10, el campeón defensor decidió continuar en competencia pese a estar lesionado y quedar relegado en la clasificación general de motos.
Sanders, que había llegado como líder a la décima jornada, sufrió una dura caída en la que se fracturó la clavícula y el esternón. Este viernes decidió salir a competir pese al dolor y finalizó 13º en la etapa ganada por Howes. Con este resultado se mantiene cuarto en la general.
El australiano, visiblemente disminuido en lo físico, completó la etapa priorizando llegar a la meta antes que el rendimiento puro, en una muestra del espíritu que caracteriza a la prueba más exigente del rally raid.
Un gesto que refleja el espíritu del Rally Dakar
El australiano de 31 años, con participaciones en el Dakar desde 2019 y campeón de la última edición, sufrió este miércoles una dura caída que lo afectó en la zona del hombro. Las imágenes difundidas por la cuenta oficial del Rally mostraron una escena que resume el ADN de la competencia: Ricky Brabec, su principal rival por el título, se detuvo para asistirlo en pleno especial. Por ese gesto deportivo, al estadounidense luego le devolvieron 1 minuto y 37 segundos en la clasificación.
A pesar del dolor, Sanders logró completar la etapa 10 en el puesto 16º, a 27 minutos y 50 segundos del ganador del día, el francés Adrien Van Beveren. Ese resultado lo relegó al cuarto lugar de la general, quedando a 17 minutos y 37 segundos del nuevo líder, Brabec.
Al finalizar la jornada, el australiano dejó un testimonio estremecedor que reflejó el sacrificio extremo que exige el Dakar: “Por desgracia, creo que me he roto varios huesos, la clavícula y el esternón otra vez. Ha sido muy duro. No puedo levantar el brazo así que me agarro al manillar y noto como el hueso se me clava en la piel, no es agradable. Sí, duele mucho, pero te hace más fuerte”, según replicó Marca.