Espíritu Dakar: la impactante imagen de Daniel Sanders al cruzar la meta, tras correr fracturado

El piloto australiano decidió seguir compitiendo en el Rally Dakar pese a la dura lesión que sufrió en la jornada del miércoles.

El australiano Daniel Sanders volvió a ser protagonista del Rally Dakar, esta vez lejos de los festejos. Tras la fuerte caída sufrida en la etapa 10, el campeón defensor decidió continuar en competencia pese a estar lesionado y quedar relegado en la clasificación general de motos.

Daniel Sanders corrió lesionado tras su dura caída Daniel Sanders corrió lesionado tras su dura caída Sanders, que había llegado como líder a la décima jornada, sufrió una dura caída en la que se fracturó la clavícula y el esternón. Este viernes decidió salir a competir pese al dolor y finalizó 13º en la etapa ganada por Howes. Con este resultado se mantiene cuarto en la general.

El australiano, visiblemente disminuido en lo físico, completó la etapa priorizando llegar a la meta antes que el rendimiento puro, en una muestra del espíritu que caracteriza a la prueba más exigente del rally raid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2011809177987932334&partner=&hide_thread=false When you realize someone has done 536 km of liaison and 346 km of special with a collarbone injury… it really puts your day into perspective. Sanders is a warrior.#Dakar2026



A.S.O. | Julien Delfosse pic.twitter.com/uNmxoe2BLw — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2026 Un gesto que refleja el espíritu del Rally Dakar El australiano de 31 años, con participaciones en el Dakar desde 2019 y campeón de la última edición, sufrió este miércoles una dura caída que lo afectó en la zona del hombro. Las imágenes difundidas por la cuenta oficial del Rally mostraron una escena que resume el ADN de la competencia: Ricky Brabec, su principal rival por el título, se detuvo para asistirlo en pleno especial. Por ese gesto deportivo, al estadounidense luego le devolvieron 1 minuto y 37 segundos en la clasificación.

Daniel Sanders se cae, Brabec lo asiste Daniel Sanders se cae, Brabec lo asiste A pesar del dolor, Sanders logró completar la etapa 10 en el puesto 16º, a 27 minutos y 50 segundos del ganador del día, el francés Adrien Van Beveren. Ese resultado lo relegó al cuarto lugar de la general, quedando a 17 minutos y 37 segundos del nuevo líder, Brabec.