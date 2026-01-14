La inesperada primera reacción de Luciano Benavides tras completar la Etapa 10 del Dakar: "Muy necesaria"

Luciano Benavides dejó una imagen distinta al finalizar la exigente Etapa 10 del Rally Dakar 2026. Luego de una jornada marcada por el desgaste físico propio de la etapa maratón, el piloto argentino fue registrado en un momento distendido que no pasó desapercibido.

La escena fue compartida por la cuenta oficial de Instagram Red Bull Desert Wings , donde se lo ve a Benavides comiendo una porción de pizza apenas baja de la moto. La publicación estuvo acompañada por la frase: “Una rebanada de pizza muy necesaria después de un duro maratón ”, en alusión al esfuerzo acumulado durante el día.

El gesto reflejó el alivio tras completar un especial exigente, en una etapa en la que Benavides había comenzado en la novena posición y logró acercarse a la pelea por los primeros puestos, manteniéndose plenamente en carrera por el objetivo mayor.

En el mismo posteo, Red Bull remarca que a Benavides "realmente le gustaría tener en sus manos el codiciado trofeo beduino en tres días”. El mensaje también señala el desafío que enfrenta el argentino en la definición del rally.

El contexto deportivo añade tensión a ese momento de distensión. La clasificación general de motos del Rally Dakar sufrió una modificación oficial tras la décima etapa . Aunque inicialmente se informó que Benavides había recuperado el liderato, una revisión posterior de los tiempos cambió el orden de la tabla.

La corrección se originó por la caída del australiano Daniel Sanders en el kilómetro 138 de la etapa. En ese punto, el estadounidense Ricky Brabec se detuvo para asistirlo y garantizar la seguridad del sector, una acción reconocida por la dirección de carrera. Como consecuencia, a Brabec se le restituyó un minuto y 37 segundos, lo que alteró el resultado de la etapa y la general.

Con el ajuste oficial, Ricky Brabec pasó a liderar la clasificación del Dakar con 56 segundos de ventaja sobre Luciano Benavides. Además, el estadounidense fue reclasificado segundo en la etapa del día, por delante del argentino, que quedó tercero, un detalle clave para la estrategia de las jornadas decisivas.