Espíritu Dakar: el emotivo festejo de dos "sobrevivientes" junto al campeón Benavides

Tras confirmarse el título de Luciano Benavides, la cuenta oficial de la competencia publicó un video que refleja el verdadero espíritu del Rally Dakar.

Minutos después de confirmarse que Luciano Benavides era el nuevo campeón del Rally Dakar 2026, la cuenta oficial de la competencia publicó un video que no pasó desapercibido. En las imágenes se ve al campeón 2025, Daniel Sanders, y al joven talento español Edgar Canet celebrando junto al argentino, una escena más que emotiva en el cierre.

La secuencia no solo retrató la alegría del momento, sino que también reflejó uno de los valores más profundos de la prueba: el respeto entre rivales después de dos semanas extremas en el desierto. En una competencia marcada por el desgaste físico, los errores de navegación y las dificultades mecánicas, el gesto de Sanders y Canet simboliza el espíritu que distingue al Dakar.

El festejo de Luciano Benavides con Daniel Sanders y Edgar Canet El festejo de Luciano Benavides con Daniel Sanders y Edgar Canet La imagen cobra aún más fuerza por el contexto de ambos pilotos. Sanders, campeón defensor, había decidido continuar en carrera pese a estar lesionado tras una fuerte caída en la etapa 10, que le provocó fracturas en la clavícula y el esternón. Aun relegado en la clasificación general, el australiano completó la prueba .

Dos historias de resiliencia en el Rally Dakar Edgar Canet también llegó a la última jornada tras un recorrido lleno de obstáculos. El español había sido una de las grandes revelaciones del inicio del Dakar 2026, ganando el prólogo y la primera etapa en motos, pero desde la quinta jornada enfrentó un rally implacable. En plena etapa maratón, continuó pese a la destrucción total del neumático trasero y, más adelante, debió superar diversas averías mecánicas que lo obligaron a perder tiempo y posiciones.