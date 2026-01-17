Etapa por etapa: cómo fue el camino de Luciano Benavides para conquistar el Dakar 2026

Luciano Benavides (KTM) firmó un Rally Dakar histórico en Yanbu al conquistar la edición 2026 en la categoría motos por solo dos segundos , la diferencia más corta jamás registrada. El argentino aprovechó un error de navegación de Ricky Brabec (Honda) en el kilómetro 98 de la especial final para superarlo en el esprint decisivo y quedarse con el título.

Hasta ese momento, el estadounidense dominaba la clasificación general, pero falló a falta de siete kilómetros para la meta y cedió una ventaja que parecía definitiva. La última etapa, un bucle Yanbu-Yanbu de 105 kilómetros, fue ganada por el español Edgar Canet (KTM), mientras Tosha Schareina (Honda) completó el podio absoluto del Dakar 2026 .

El recorrido de Benavides hacia la cima fue una construcción progresiva, con actuaciones sólidas, tres triunfos de etapa y una regularidad clave en las jornadas decisivas, que le permitieron mantenerse siempre cerca de la pelea por la general hasta definirla en el último suspiro.

El Dakar comenzó con dominio español. Edgar Canet se impuso tanto en el prólogo como en la Etapa 1, mientras Benavides fue cuarto y quinto, respectivamente. En la Etapa 2, Daniel Sanders ganó la especial y el argentino terminó noveno, ubicándose sexto en la general. Un día más tarde, Tosha Schareina se llevó la Etapa 3 y Benavides fue cuarto, lo que lo dejó quinto en la clasificación acumulada, misma posición que mantuvo tras finalizar séptimo en la Etapa 4, nuevamente ganada por Schareina.

El quiebre llegó en la Etapa 5, cuando Benavides logró su primera victoria parcial y escaló al tercer puesto de la general. Aunque en la Etapa 6, ganada por Brabec, finalizó sexto y se mantuvo tercero en la clasificación, el impulso ya estaba lanzado. En la Etapa 7 volvió a subir a lo más alto del día y sostuvo su posición en la general, que por entonces lideraba Sanders.

Benavides escribió su nombre en el Rally Dakar con una consagración épica en Arabia Saudita.

De líder a campeón en una definición histórica

La Etapa 8 marcó otro punto clave: Benavides volvió a ganar y pasó a liderar la general por primera vez en el Dakar 2026. Sin embargo, la Etapa 9, dominada por Schareina, lo relegó al noveno puesto del día y al tercer lugar en la clasificación acumulada. En la Etapa 10, Adrien Van Beveren se impuso y el argentino terminó tercero, quedando segundo en la general, ya detrás de Brabec.

El cierre fue tan ajustado como inolvidable. En la Etapa 11, ganada por Skyler Howes, Benavides fue cuarto y recuperó el liderazgo. Pero en la Etapa 12, Brabec se quedó con la especial y dejó al argentino segundo en la general, a 3’20’’ del estadounidense. Todo se definió en la Etapa 13, donde Edgar Canet ganó la jornada y Benavides fue segundo, resultado suficiente para consagrarse campeón del Dakar 2026 por apenas dos segundos.

Benavides, el mejor del Dakar 2026.

La edición cerró con siete ganadores distintos de especiales en motos: Canet, Benavides y Schareina sumaron tres victorias cada uno; Brabec logró dos; y Adrien Van Beveren, Daniel Sanders y Skyler Howes se adjudicaron una cada uno. En fabricantes, KTM y Honda terminaron empatados con siete triunfos por marca. Por nacionalidades, España lideró con seis victorias (tres de Schareina y tres de Canet), seguida por Argentina con tres (Benavides), Estados Unidos con tres (dos de Brabec y una de Howes), Francia con una (Van Beveren) y Australia con una (Sanders).