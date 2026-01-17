El argentino Luciano Benavides protagonizó una escena cargada de emoción junto al piloto estadounidense tras un final inolvidable en Yanbu.

Una vez finalizada la Etapa 13 del Rally Dakar 2026, Luciano Benavides y Ricky Brabec se encontraron cara a cara en una escena realmente impactante. En el video, publicado por el sitio oficial del rally, primero se ve al piloto estadounidense lamentarse por el desenlace y luego felicitar al argentino, antes de que estalle el festejo del nuevo campeón.

Las imágenes muestran también a Brabec todavía procesando lo ocurrido, visiblemente conmocionado por un resultado que se definió por apenas dos segundos, la diferencia más corta en la historia de la competencia. El cruce entre ambos refleja el respeto deportivo tras dos semanas de batalla en el desierto.

El tremendo video de Luciano Benavides con Ricky Brabec tras ganarle el Dakar por dos segundos El tremendo video de Luciano Benavides con Ricky Brabec tras ganarle el Dakar por dos segundos El intercambio se dio pocos minutos después de que Benavides confirmara el título en Yanbu, en un cierre que quedará entre los más impactantes del Rally Dakar desde su creación en 1979.

Luciano Benavides, histórico Luciano Benavides (KTM) selló un Dakar inolvidable al conquistar la edición 2026 de motos por solo dos segundos, tras capitalizar un error de navegación de Ricky Brabec (Honda) en el kilómetro 98 de la especial decisiva. Hasta ese momento, todo apuntaba a un triunfo del estadounidense, que contaba con más de tres minutos de ventaja y se beneficiaba de las bonificaciones por abrir pista.