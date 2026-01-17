"Este Dakar llevaba mi nombre": la emoción de Benavides tras su consagración histórica

Luciano Benavides explicó cómo vivió la definición más estrecha de la historia del Dakar en motos y reveló qué pensó en los kilómetros decisivos.

Luciano Benavides celebró su primera victoria absoluta en motos en el Rally Dakar con declaraciones que reflejaron la magnitud de la hazaña. El argentino se impuso por apenas dos segundos y logró así su primer título en la competencia, además de sumar un nuevo hito para el apellido Benavides, que ya había festejado con Kevin en 2021 y 2023.

“Hoy he sacado lo mejor de mí mismo desde la salida hasta la meta. Nunca he dejado de soñar ni de pensar que podía conseguirlo”, expresó el flamante campeón, quien confesó que incluso antes de largar mantenía la convicción intacta: “Se lo dije a mi gente, algo dentro de mí me decía que aún era posible”.

El momento decisivo llegó en los kilómetros finales, cuando Ricky Brabec cometió un error de navegación. Benavides relató cómo interpretó la situación: “En los últimos tres kilómetros, Ricky se ha equivocado y yo he tomado el camino correcto. De pronto he vuelto a ver su luz y supe que tenía que dar media vuelta para enderezar el rumbo porque era imposible cruzar directamente. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”.

"Este Dakar llevaba mi nombre" Tras completar más de 8.000 kilómetros de competencia, el piloto argentino destacó el valor simbólico de la consagración. "Antes de la salida les dije a todos que este Dakar llevaba mi nombre. Son nueve participaciones y mi primera victoria. Matemáticamente era imposible ganar hoy, pero ayer me dije que había hecho todo lo que debía y que quería acabar fuerte", explicó.