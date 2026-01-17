El alocado mensaje de Franco Colapinto tras el histórico triunfo de Luciano Benavides en el Rally Dakar: "Todo al 2, loco, qué..."
Luego del triunfo histórico de Benavides en la categoría motos, Franco Colapinto le escribió por redes sociales y lo felicitó por la consagración.
Argentina vuelve a festejar y esta vez de la mano de Luciano Benavides, quien hizo historia y logró un triunfo épico en el Rally Dakar 2026 al derrotar por tan solo ¡2 segundos! al estadounidense, Ricky Brabec, en la categoría de motos.
Este histórico triunfo hizo que muchos deportistas argentinos le enviaran sus felicitaciones a Luciano Benavides y quien no podía faltar era Franco Colapinto. El piloto de Alpine, que se encuentra en Enstone haciendo las pruebas con los simuladores para la temporada 2026 de la Fórmula 1, le dejó un gran y sentido mensaje al ganador del certamen que se disputó en Arabia Saudita.
El mensaje de Franco Colapinto tras el triunfo de Benavides en el Dakar 2026
“Vamos, sos una bestia, dos segundos. Me vuelvo totalmente locoooo”, escribió el pilarense en la publicación que subió la cuenta oficial del Dakar anunciando la victoria del salteño. No obstante eso no quedó ahí y la euforia de Colapinto continuó enviándole mensajes al campeón de motos.
"Qué ídolo, disfrutalo. Re merecido", publicó, y luego agregó un comentario típico de los argentinos: "Todo al 2, loco, qué lindo. Son unos cracks, ¡aguante Argentina! A disfrutar". A su vez, otras grandes figuras del deporte argentino también felicitaron a Benavides como Juan Martín del Potro, quien le puso “Grande, campeón”.
La felicidad de Luciano Benavides al ganar el Rally Dakar
Por su parte, el gran campeón habló con la prensa y no pudo ocultar la emoción por quedarse con el triunfo en el desierto de Arabia Saudita: "Hoy he sacado lo mejor de mí mismo desde la salida hasta la meta. Nunca he dejado de soñar ni de pensar que podía conseguirlo. En los últimos tres kilómetros, Ricky se ha equivocado y yo he tomado el camino correcto. De pronto he vuelto a ver su luz y supe que tenía que dar media vuelta para enderezar el rumbo porque era imposible cruzar directamente. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”, lanzó.