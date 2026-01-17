El alocado mensaje de Franco Colapinto tras el histórico triunfo de Luciano Benavides en el Rally Dakar: "Todo al 2, loco, qué..."

Luego del triunfo histórico de Benavides en la categoría motos, Franco Colapinto le escribió por redes sociales y lo felicitó por la consagración.

Argentina vuelve a festejar y esta vez de la mano de Luciano Benavides, quien hizo historia y logró un triunfo épico en el Rally Dakar 2026 al derrotar por tan solo ¡2 segundos! al estadounidense, Ricky Brabec, en la categoría de motos.

Este histórico triunfo hizo que muchos deportistas argentinos le enviaran sus felicitaciones a Luciano Benavides y quien no podía faltar era Franco Colapinto. El piloto de Alpine, que se encuentra en Enstone haciendo las pruebas con los simuladores para la temporada 2026 de la Fórmula 1, le dejó un gran y sentido mensaje al ganador del certamen que se disputó en Arabia Saudita.

El mensaje de Franco Colapinto tras el triunfo de Benavides en el Dakar 2026 “Vamos, sos una bestia, dos segundos. Me vuelvo totalmente locoooo”, escribió el pilarense en la publicación que subió la cuenta oficial del Dakar anunciando la victoria del salteño. No obstante eso no quedó ahí y la euforia de Colapinto continuó enviándole mensajes al campeón de motos.

image El mensaje de Franco Colapinto en Instagram tras el triunfo de Luciano Benavides en el Rally Dakar. IG @dakarally "Qué ídolo, disfrutalo. Re merecido", publicó, y luego agregó un comentario típico de los argentinos: "Todo al 2, loco, qué lindo. Son unos cracks, ¡aguante Argentina! A disfrutar". A su vez, otras grandes figuras del deporte argentino también felicitaron a Benavides como Juan Martín del Potro, quien le puso “Grande, campeón”.