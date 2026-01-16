La exigente adaptación de Franco Colapinto a la Fórmula 1, según un ex ingeniero de Williams

El desembarco de Franco Colapinto en la Fórmula 1 marcó uno de los momentos más importantes de su carrera, pero también uno de los más exigentes. Proveniente de la Fórmula 2 , el piloto argentino debió atravesar un proceso de adaptación intenso para acomodarse al ritmo, la exigencia técnica y la presión que implica competir en la Máxima.

Quien recordó ese camino fue Marco Fuga, ingeniero de carrera y rendimiento en Williams , que trabajó con Colapinto durante su etapa en la escudería británica. A más de un año de aquel debut, el italiano explicó qué aspectos debieron ajustar para que el argentino pudiera rendir al máximo nivel.

“Franco llegó con la frescura de la Fórmula 2 . Con él, tuvimos que trabajar en la conducción pura para ayudarle a comprender las diferencias con sus coches anteriores”, explicó Fuga, en referencia al salto tecnológico y físico que implica manejar un monoplaza de F1.

Pero la adaptación no fue solo dentro del auto. El ingeniero también remarcó el impacto que tuvo la exposición mediática sobre el piloto argentino. “Es un piloto latino, muy sensible a los factores externos, y Gaetan hizo un gran trabajo protegiéndolo de la increíble presión mediática que lo rodeaba”, señaló.

Gaetan Jego fue el ingeniero de pista que acompañó a Colapinto desde su debut en Williams , tras reemplazar a Logan Sargeant a partir del Gran Premio de Italia 2024. Su función fue clave para gestionar la comunicación con el equipo y aislar al piloto del ruido externo en un contexto de alta exigencia.

Marco Fuga -derecha- contó el trabajo que tuvo que realizar Franco Colapinto al dar el salto a la F1. Foto: Infobae.

En pista, Colapinto respondió con resultados. Su rendimiento despertó el interés de otros equipos y terminó siendo contratado por Alpine para la temporada siguiente. Entre sus actuaciones más destacadas aparecen el octavo puesto en el GP de Azerbaiyán y el décimo lugar en Estados Unidos, resultados que reforzaron su proyección en la categoría.

Colapinto.jpg @WilliamsRacing

Fuga también recordó una anécdota que grafica el fenómeno que genera el argentino dentro y fuera de los circuitos. “Una noche me enteré por Instagram que me estaba tomando el pelo en DAZN España porque había aparecido en cámara esa mañana con aspecto de estar completamente agotado”, contó entre risas.

Y sumó otra escena reveladora: “Entre los GP de México y Brasil, durante las reuniones en el box, oíamos los cánticos de la afición llamándolo desde fuera. En un momento le dijimos: ‘Bueno, se acabó la reunión, ve con tu afición’”.

Para el exingeniero de Williams, ese contexto resume el desafío que afrontó Colapinto desde el primer día. “Es un ambiente difícil, pero estos chicos siguen siendo profesionales con mucha humanidad”, cerró.