Quién será el nuevo compañero de Franco Colapinto en Alpine tras la salida de Jack Doohan

En plena recta final de preparación para la nueva temporada de Fórmula 1 , Alpine avanza con ajustes clave tanto en el desarrollo del monoplaza -ya con motor Mercedes en reemplazo del Renault- como en la conformación de su estructura de pilotos.

En las últimas horas se confirmó la salida de Jack Doohan , el mismo piloto al que Franco Colapinto había reemplazado el año pasado tras quedarse con la butaca titular en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Con ese movimiento, el equipo francés salió al mercado en busca de un nuevo piloto de reserva.

El apuntado es Alex Dunne , piloto irlandés de 20 años y una de las grandes promesas de la Fórmula 2, donde finalizó 5° en la temporada 2025. Proveniente del programa de desarrollo de McLaren, Dunne se sumará a Alpine junto a Kush Maini y Gabriele Minì, mientras continuará compitiendo un año más en la F2.

Jack Doohan no continuará como piloto de reserva de Alpine y su futuro estaría en la Súper Fórmula Japonesa. Foto: @f1history

Jack Doohan enfrenta un fin de semana más que importante en lo personal. Foto: @f1history

Mientras tanto, el equipo ya se encuentra en Barcelona para las primeras prácticas del año, en medio de rumores por la ausencia de Colapinto en pista y la única presencia de Pierre Gasly. El piloto argentino, en paralelo, retomó las tareas en el simulador de Enstone, sede central de la escudería.

Dunne terminó 5° en el campeonato de Fórmula 2 con Rodin Motorsport, aunque su llegada a la categoría generó dudas en su momento: en Fórmula 3 no había pasado del puesto 14 en el campeonato. Sin embargo, sus maniobras agresivas y su talento al volante convencieron rápidamente al equipo.

Antes, el irlandés había sido campeón de la F4 Británica en 2022 y subcampeón de la F4 Italiana, credenciales que sostienen su proyección dentro del automovilismo europeo.

Su nombre explotó definitivamente en junio de 2025, durante la FP1 del Gran Premio de Austria, cuando McLaren decidió darle descanso a Lando Norris. Dunne tomó el volante y sorprendió a todos al marcar el cuarto mejor tiempo, en una sesión que Colapinto finalizó 16°.

Con un registro de 1:05.766, quedó a 0.224 segundos de la punta y a solo 69 milésimas de Oscar Piastri, líder del campeonato. Solo fue superado por George Russell y Max Verstappen, en el mítico Red Bull Ring.

El Loco, el apodo que lo acompaña

Dunne McLaren La historia de Alex Dunne, el piloto reserva de McLaren que terminó P4 en la FP1 del GP de Austria. McLaren

Desde su llegada a la Fórmula 2, Dunne se ganó el apodo de Loco, no solo por su velocidad, sino también por maniobras extremadamente arriesgadas. Una de las más recordadas ocurrió en el Gran Premio de Mónaco, cuando chocó a Victor Martins en la primera curva y provocó un accidente múltiple que le valió una dura sanción.

Así, Alpine suma talento joven, pero también un perfil explosivo, en una estructura que ya tiene a Franco Colapinto como una de sus grandes apuestas a futuro.