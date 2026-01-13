No va más: Alpine anunció la desvinculación de Jack Doohan como su piloto de pruebas

Ya no va más. Luego de disputar 6 carreras como piloto titular y ser reemplazado por Franco Colapinto , este martes por la mañana Jack Doohan firmó su desvinculación con Alpine y dejó de ser el piloto reserva de la escudería con sede en Enstone.

La noticia se conoció luego de un posteo del equipo francés en sus redes sociales anunciando que la decisión fue de común acuerdo y que puso punto final a una relación que se extendió durante cuatro años, en los cuales el australiano ocupó diversos roles dentro de la escudería.

A comienzos de 2025, Jack Doohan fue anunciado como el compañero de Pierre Gasly para la temporada de Fórmula 1 . Sin embargo, algunos abandonos y otros accidentes dentro de la pista hicieron que tras el Gran Premio de Miami, Flavio Briatore lo reemplazara por Franco Colapinto y nunca más se volvió a subir al A525 para correr una carrera en el Gran Circo.

De todas formas, el hijo de Mick Doohan siguió como piloto de reserva, desempeñando tareas de desarrollo y soporte en pista y simulador, aunque esto llegó a su punto final dos meses antes del inicio de una nueva temporada.

Con la salida del australiano, Alpine encara la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un reordenamiento profundo de su alineación, marcando un punto de inflexión en su proyecto deportivo y captando la atención de todo el mercado de pilotos. Hoy por hoy, buena parte del foco mediático está sobre los jóvenes talentos en movimiento y las oportunidades que podrían abrirse fuera del Gran Circo.

Que será del futuro de Jack Doohan

Por su parte, Jack Doohan se encuentra en una encrucijada profesional tras su salida pactada con Alpine para 2026, que le permite explorar nuevas alternativas fuera de la Fórmula 1 tradicional. Una de las opciones que gana fuerza en pasillos y paddocks es su posible desembarco en la Super Formula de Japón, enrolado con el equipo Kondo Racing, operado en estrecha vinculación técnica con Toyota.

La categoría japonesa, considerada una de las más exigentes fuera de la F1, sería para él una plataforma para mantener ritmo de competición y pulir aspectos clave de su pilotaje. Sin embargo, su paso por los test en Suzuka estuvo marcado por varios incidentes en la pista, con choques repetidos en la curva Degner durante las jornadas de pruebas, lo que encendió las alarmas sobre su adaptación al monoplaza de Super Formula.

jack doohan Doohan volvió a salirse de pista en la curva Degner y terminó golpeando las contenciones. X @F1PitCrew1

Otra carta sobre la mesa para el australiano es la posibilidad de incorporarse al Haas F1 Team (renombrado como TGR Haas F1 Team tras profundizar su alianza con Toyota Gazoo Racing) en calidad de piloto de reserva para 2026. Este rol le permitiría permanecer vinculado al entorno de la Fórmula 1, apoyado por el fabricante japonés, y participar en desarrollo de simulador, sesiones de prueba y apoyo técnico en el seno de la escuadra estadounidense.

Mientras tanto, la atención del campeonato gira hacia Alpine y su apuesta por consolidar Franco Colapinto junto a Pierre Gasly en la parrilla de 2026, sellando así una nueva página en la estrategia de rejuvenecimiento de la escudería.

El comunicado oficial de Alpine anunciando la salida de Doohan