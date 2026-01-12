¿Amor de verano? la foto que une a Franco Colapinto con una actriz

La coincidencia de mensajes, imágenes y tiempos de Franco Colapinto con esta actriz no confirma nada, pero alimenta el interés.

Franco Colapinto compartió sus días de descanso en Instagram. Sin embargo, una imagen y una frase bastaron para activar rumores de un supuesto romance con una actriz. El cruce de comentarios dejaron a los fans con ganas de saber más de esta telenovela.

Franco Colapinto y unas vacaciones al estilo argentino Durante sus vacaciones, el piloto publicó una serie de fotos relajadas. Sol, calma y distancia del circuito. Todo parecía normal hasta que una frase llamó la atención: “Lindo verano para ser un deportista de alto rendimiento”. El tono fue de ironía total, como acostumbra Franco Colapinto.

franco colapinto Los seguidores no tardaron en fijarse en una imagen puntual. En ella aparece una joven con un casco de automovilismo. Un objeto cargado de sentido dentro del mundo de Colapinto. Esa presencia rompió la armonía del posteo y encendió las especulaciones. No era una figura anónima ni casual.

franco colapinto1 Quién es Maia La joven es Maia Reffico. Su nombre comenzó a circular con fuerza tras ese detalle. Actriz con carrera internacional, su vínculo visual con el universo del piloto no pasó desapercibido. El cruce se volvió más llamativo cuando muchos recordaron un mensaje previo de ella con una frase casi espejo sobre la vida del deportista.

A partir de ahí, la atención se desplazó hacia su historia. Maia Reffico nació en Boston y pasó parte de su infancia en Argentina. Creció en un entorno creativo que marcó su camino. Esa etapa sentó bases antes de un giro decisivo en su vida personal y profesional.