La decisión de Álvaro Arbeloa con Franco Mastantuono en su debut como DT del Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a estar en escena y se perfila para ser titular en el primer partido del nuevo ciclo del reemplazante de Xabi Alonso.

Franco Mastantuono no tuvo muchas oportunidades tras recuperarse de la pubalgia y el nuevo DT Álvaro Arbeloa ya tomó una decisión de cara a su estreno.

Álvaro Arbeloa asumió como director técnico del Real Madrid hace menos de 48 horas y este miércoles tendrá su estreno oficial al frente del primer equipo. En ese contexto, Franco Mastantuono aparece como uno de los nombres que puede capitalizar el inicio de una nueva etapa.

El Merengue enfrentará a Albacete por la Copa del Rey y, al observar la lista de convocados, el ex River se perfila como una opción firme para integrar el once inicial. De hecho, es uno de los tres delanteros citados, junto a Vinícius y Gonzalo García, una señal clara de la consideración que le da el flamante DT.

De confirmarse su presencia desde el arranque, sería apenas su segundo partido como titular en los últimos dos meses. La última vez que completó 90 minutos fue ante Valencia, a comienzos de noviembre. Luego, una pubalgia lo marginó durante tres semanas y solo volvió a ser titular frente a Talavera, también por Copa del Rey, el 17 de diciembre.

Los convocados por Arbeloa para el duelo del Real Madrid por Copa del Rey Real Madrid convocados Tras superar la lesión, Mastantuono tuvo ingresos breves ante Alavés y Betis por LaLiga, y también frente a Atlético de Madrid y Barcelona por la Supercopa de España. Además, pasó cinco partidos consecutivos en el banco sin sumar minutos, una muestra de que había perdido terreno en la consideración de Xabi Alonso.

En su primera temporada con la camiseta del Real Madrid, el argentino registra un gol y ninguna asistencia, números por debajo de las expectativas, sobre todo teniendo en cuenta que en el inicio del curso había contado con varias oportunidades desde el arranque.