Expectativa en pausa: revelan que Franco Colapinto no estaría en el shakedown de Alpine en Barcelona
Franco Colapinto sigue con su preparación para la temporada 2026, pero según un periodista especializado no estará en la primera prueba del A526 de Alpine.
El receso ya quedó atrás y Franco Colapinto se enfoca de lleno en lo que será su primera temporada completa en la Fórmula 1 como piloto de Alpine. Desde lo físico y lo mental, el argentino mostró señales de actividad plena y alimentó la ansiedad de los fanáticos, que esperan verlo cuanto antes arriba del nuevo monoplaza.
Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que sembró dudas. El próximo domingo, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, la escudería francesa tiene previsto realizar un shakedown con el modelo A526, pero todo indica que el pilarense no formará parte de esa jornada.
La novedad fue revelada por el periodista Jorge Magistris, uno de los que sigue de cerca la carrera de Colapinto desde sus primeros pasos en Europa. A través de sus redes sociales, fue contundente: “Colapinto no va a estar, recién en dos semanas. Lo aclaro antes que comiencen los malos entendidos”.
La información tomó fuerza el mismo día en que se confirmó la llegada de diez camiones de Alpine al trazado catalán para montar el operativo técnico del ensayo. A partir de ahí, comenzaron las especulaciones sobre los motivos de la ausencia del argentino en esta primera prueba.
Franco Colapinto volvió a la actividad en la fábrica de Enstone
Mientras tanto, Colapinto continúa con su puesta a punto física y este martes compartió en su cuenta de Instagram una imagen desde el simulador, sentado en su butaca y con el volante y la pantalla al frente suyo. "Día 1!!!!! Vamos!", escribió desde la fábrica de Enstone. De confirmarse oficialmente la noticia que adelantó el colega, Pierre Gasly será quien estará en el shakedown (prueba privada sin cámaras y más corta que los tests oficiales de pretemporada) del fin de semana en Montmeló y su primer contacto con el A526 sería recién en las pruebas privadas que cada equipo realizará del 26 al 30 de enero.
Alpine tuvo que postergar su shakedown por un conflicto técnico con el motor Mercedes
En ese contexto, también trascendió que Alpine debió postergar un shakedown que iba a realizar el 11 de enero por inconvenientes técnicos vinculados a la integración del nuevo motor Mercedes, que reemplaza al histórico impulsor Renault tras el cierre de su programa.
Por último, los fanáticos deberán armarse de paciencia para conocer el diseño definitivo del auto: durante la pretemporada el monoplaza girará completamente de negro y la livery oficial será presentada recién el 23 de enero, tres días antes de la primera prueba oficial.
Cuando terminen esas pruebas en España, habrá una semana de impasse que servirá para hacer ajustes e inmediatamente después se les abrirá camino a los test de pretemporada en Bahrein, que tendrán lugar del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20. Y finalmente, el 6 de marzo, será turno de prender los motores por el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada.