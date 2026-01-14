Expectativa en pausa: revelan que Franco Colapinto no estaría en el shakedown de Alpine en Barcelona

Franco Colapinto sigue con su preparación para la temporada 2026, pero según un periodista especializado no estará en la primera prueba del A526 de Alpine.

Dudas en Alpine: crece la incertidumbre por la presencia de Franco Colapinto en el shakedown del fin de semana.

El receso ya quedó atrás y Franco Colapinto se enfoca de lleno en lo que será su primera temporada completa en la Fórmula 1 como piloto de Alpine. Desde lo físico y lo mental, el argentino mostró señales de actividad plena y alimentó la ansiedad de los fanáticos, que esperan verlo cuanto antes arriba del nuevo monoplaza.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que sembró dudas. El próximo domingo, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, la escudería francesa tiene previsto realizar un shakedown con el modelo A526, pero todo indica que el pilarense no formará parte de esa jornada.

La novedad fue revelada por el periodista Jorge Magistris, uno de los que sigue de cerca la carrera de Colapinto desde sus primeros pasos en Europa. A través de sus redes sociales, fue contundente: “Colapinto no va a estar, recién en dos semanas. Lo aclaro antes que comiencen los malos entendidos”.

Jorge Magistris tuit sobre Colapinto El tuit de Jorge Magistris que sembró dudas sobre la presencia de Franco Colapinto en el shakedown de Barcelona. X La información tomó fuerza el mismo día en que se confirmó la llegada de diez camiones de Alpine al trazado catalán para montar el operativo técnico del ensayo. A partir de ahí, comenzaron las especulaciones sobre los motivos de la ausencia del argentino en esta primera prueba.

Shakedown Diez camiones de Alpine llegaron al circuito de Barcelona para el primer shakwdown de la temporada del próximo fin de semana. Foto: @CorazondeF1. Franco Colapinto volvió a la actividad en la fábrica de Enstone Mientras tanto, Colapinto continúa con su puesta a punto física y este martes compartió en su cuenta de Instagram una imagen desde el simulador, sentado en su butaca y con el volante y la pantalla al frente suyo. "Día 1!!!!! Vamos!", escribió desde la fábrica de Enstone. De confirmarse oficialmente la noticia que adelantó el colega, Pierre Gasly será quien estará en el shakedown (prueba privada sin cámaras y más corta que los tests oficiales de pretemporada) del fin de semana en Montmeló y su primer contacto con el A526 sería recién en las pruebas privadas que cada equipo realizará del 26 al 30 de enero.