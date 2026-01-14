Boca juega su primer amistoso del año frente a Millonarios de Colombia: hora y cómo ver en vivo
En un duelo en el que se homenajeará a Miguel Ángel Russo, Boca abrirá el 2026 en la Bombonera frente a Millonarios.
Boca Juniors abrirá su 2026 en el que tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores este miércoles, cuando reciba a Millonarios de Colombia en un partido amistoso en el que se homenajeará al fallecido ex director técnico de ambos clubes, Miguel Ángel Russo.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.00 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, y se podrá ver a través del plan Premium de Disney+.
Cómo llega Boca al amistoso contra Millonarios
De cara a este partido, el Xeneize no podrá contar con tres jugadores. Se trata del defensor Rodrigo Battaglia (tendinitis en el tendón de aquiles), el volante ofensivo chileno Carlos Palacios (golpe en la rodilla) y el delantero uruguayo Edinson Cavani (problema de espalda).
Pese a estas bajas, el director técnico Claudio Úbeda, quien guió al equipo hacia las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, ya tendría definido el 11 titular.
Durante el partido también se llevará a cabo un homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico director técnico de Boca y Millonarios, clubes con los que pudo gritar campeón en varias ocasiones.
En la Ribera, Miguelo conquistó la Copa Libertadores 2007, la Superliga 2020 y la Copa de la Liga el mismo año, mientras que en el Azul y Blanco se consagró en el Torneo Finalización 2017 y en la Superliga 2018 de Colombia.
La probable formación de Boca
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Ander Herrera, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Brian Aguirre. DT: Claudio Úbeda.