Boca juega su primer amistoso del año frente a Millonarios de Colombia: hora y cómo ver en vivo

En un duelo en el que se homenajeará a Miguel Ángel Russo, Boca abrirá el 2026 en la Bombonera frente a Millonarios.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.00 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, y se podrá ver a través del plan Premium de Disney+.

Cómo llega Boca al amistoso contra Millonarios Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2011223220092051529?s=20&partner=&hide_thread=false Mañana nos vemos en casa pic.twitter.com/Jan8thVUpm — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 13, 2026 De cara a este partido, el Xeneize no podrá contar con tres jugadores. Se trata del defensor Rodrigo Battaglia (tendinitis en el tendón de aquiles), el volante ofensivo chileno Carlos Palacios (golpe en la rodilla) y el delantero uruguayo Edinson Cavani (problema de espalda).

Pese a estas bajas, el director técnico Claudio Úbeda, quien guió al equipo hacia las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, ya tendría definido el 11 titular.

Durante el partido también se llevará a cabo un homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico director técnico de Boca y Millonarios, clubes con los que pudo gritar campeón en varias ocasiones.