Ander Herrera explicó por qué decidió seguir en Boca tras considerar el retiro: "Es lo máximo de todo lo que viví"

Luego de acordar su continuidad hasta diciembre de 2026, Ander Herrera habló sobre sus metas en Boca y lo que significa vestir la camiseta azul y oro.

Ander Herrera fue el refuerzo de mayor renombre que llegó a Boca Juniors en el mercado de pases de verano del 2025. Y si bien quedó marginado durante tramos largos e importantes del campeonato por sus constantes lesiones, cuando le tocó jugar demostró su gran calidad futbolística, dejando en claro si está en buenas condiciones físicas es una pieza valiosísima.

Al finalizar el año, había dudas sobre su futuro, ya que se había planteado darle fin a su carrera deportiva. Sin embargo, a último momento decidió posponer su retiro y continuar vistiendo la camiseta azul y oro por un año más, hasta diciembre de este 2026, temporada para la que el español tiene grandes expectativas.

Ander Herrera explicó por qué se quedó en Boca y cuál es su meta Ander Herrera explicó por qué se quedó en Boca y cuál es su meta El volante de 36 años habló en las últimas horas con El Canal de Boca y explicó por qué optó por seguir en el club: "Lo que sentí es que necesitaba un tiempo para pensar en España con mi gente y mis amigos, y a los tres o cuatro días ya echaba de menos el día a día, el predio y a mis compañeros. Me gusta mucho entrenar y lo que se respira en Boca y en la Bombonera. Yo lo tomo como un regalo de la vida porque el fútbol me vuelve loco, el día a día me hace feliz y Boca es lo máximo de todo lo que viví", aseguró.

A su vez, señaló cuál es su meta en la Ribera, para lo cual repasó sus logros que obtuvo a lo largo de su carrera: "Menos en Zaragoza, el club del que salí, pude salir campeón tanto en el Athletic de Bilbao, el Manchester United y el PSG, y ahora quiero hacerlo en Boca, porque aquí debe ser algo único".

Ander Herrera señaló qué significa jugar en Boca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/2010456146654699761?s=20&partner=&hide_thread=false Ander Herrera en exclusiva en #ElCanalDeBoca



Disponible mañana a las 12:30 en nuestro canal de YouTube por #BocaEnBoca



@alan_sche pic.twitter.com/M8mWOH3CjB — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) January 11, 2026 Por otro lado, detalló qué significa para él ser futbolista del Xeneize y lo que implica defender sus colores: "Yo admiraba mucho a este club desde fuera y cuando lo conoces por dentro te gusta más. El año pasado no fue el año exitoso que queríamos y uno siempre cree que lo mejor está por venir y es optimista", sostuvo Herrera.